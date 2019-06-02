Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку

Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку. Соответствующее заявление политика опубликовало издание Bild. Она также покинет пост лидера фракции СДПГ в Бундестаге. Одной из причин такого решения указывается низкие результаты партии в выборных процессах как внутри Германии, так и в Европарламент. Напомним, что по результатам выборов в парламент федеральной земли Бремен СДПГ продемонстрировала худший результат за 70-летнюю историю, уступив первую строчку Христианско-демократическому союзу.

"Я стала председателем в партии и фракции в трудные времена. Вместе мы взяли на себя ответственность за нашу страну в составе федерального правительства. В последние недели публично обсуждался вопрос, имею ли я необходимую поддержку. Дискуссия во фракции и сигналы, которые поступили из партии, показали мне, что необходимой для исполнения моих полномочий поддержки больше нет", - отметила в заявлении Андреа Налес.

Также сообщается, что Налес официально уведомит о своем решении руководство партии в этот понедельник, а во вторник - фракцию СДПГ в Бундестаге.