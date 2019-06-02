Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях

Группа из восьми альпинистов пропала без вести во время восхождения на вторую по высоте гору Индии.

Команда, в которую входили четыре человека из Великобритании, 13 мая начала подниматься на 7 434-метровый пик Нанда Деви Восток в Гималаях. Эта гора является одной из самых высоких и труднодоступных в Индии.

Помимо четырех альпинистов из Британии, в команду также входили два американца, австралийка и индиец. Когда они не вернулись в базовый лагерь, как планировалось, на их поиски была отправлена спасательная группа, чтобы попытаться найти их, сообщает ВВС.

Всего в восхождении принимали участие 12 альпинистов, и только четверо 25 мая вернулись в базовый лагерь. Возглавлял группу британский горный гид Мартин Моран, владеющий треккинговой компанией, в которую, как полагают, также входила принимавшая участие в восхождении 47-летняя австралийка Рут МакКанс. Было неясно, пропали ли альпинисты во время их подъема или спуска, причина их исчезновения остается неизвестной.

Местные власти предупредили, что операция по поиску осложняется проливными дождями и снегопадами. "Мы активировали все ресурсы, чтобы найти альпинистов после того, как они не смогли вернуться в базовый лагерь, но плохая погода мешает операции", - сказал в интервью агентству AFP представитель местных властей в районе Питорагарх Виджай Кумар Джогданде. "У нас всегда есть надежда, но мы должны быть готовы к плохим новостям", - заявил в свою очередь официальный представитель Индийского альпинистского фонда Амит Чоудхури.

Ожидается, что в воскресенье в поисково-спасательной операции будет задействован вертолет ВВС Индии.