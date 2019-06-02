Израиль назвал атаку по Сирии ответным ударом

Израиль подтвердил удар по сирийской территории, в результате которого погибли три человека. Премьер Еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ атаковать САР в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.

Израильские военные сообщили о нанесении ударов по двум артиллерийским батареям, нескольким наблюдательным постам на Голанских высотах и батареи ПВО SA-2. Израиль в ответ выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра, расположенного к юго-западу от Дамаска.

В результате Шестидневной войны 1967 года израильские войска оккупировали Голанские высоты. В 1981 году Тель-Авив аннексировал эти территории без оглядки на мнение международного сообщества. В настоящее время принадлежность Голанов является основной причиной израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались еще до начала гражданской войны в Сирии. Позиция России относительно принадлежности Голанских высот остается неизменной. Эта территория является частью Сирии, оккупированной Израилем.