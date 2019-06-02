Как будем отдыхать в 2020 году

Представители правительства, профсоюзов и работодателей одобрили проект постановления кабмина о переносе выходных дней в 2020 году и поправки в Трудовой кодекс о новых льготах для юрлиц.

Эти документы обсуждали на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

По поводу праздников она отметила, что постановление нужно для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Новогодние каникулы 2020 года, судя по проекту постановления кабмина, продлятся восемь дней, тогда как в этом и прошлом годах отдыхали по десять дней.

По Трудовому кодексу праздничные дни на Новый год - это с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января - Рождество. В 2018 и 2019 годах новогодние каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. В 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам в начале 2018 года. В конце 2018-го суббота, 29 декабря, была перенесена на понедельник, 31 декабря, поэтому в 2019 году каникулы тоже продлились 10 дней - с 30 декабря по 8 января.

В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 24 февраля, Международного женского дня - с 7 по 9 марта, Праздника весны и труда - с 1 по 5 число, Дня Победы - с 9 по 11 мая, Дня России - с 12 по 14 июня и Дня народного единства - 4 ноября.

Суть поправок в Трудовой кодекс заключается в том, чтобы дать некоммерческим организациям (НКО) те же права, что есть у микропредприятий. А именно - не составлять различные локальные нормативные акты, такие как правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, график сменности и прочее. Все эти нюансы пропишут "оптом" в труддоговорах с работниками.

Правда, послабления будут сделаны только для социально ориентированных НКО. Есть и еще несколько ограничений - численность работников НКО и их доход. Послабления получат те, где трудятся не более 15 человек, а их доход за год не превышает 120 миллионов рублей.

"Законопроект направлен на упрощение бюрократических процедур, с которыми сталкиваются некоммерческие организации, повышение прозрачности их деятельности", - отметила Татьяна Голикова.

По ее словам, в России, по данным Росстата на 2017 год, более 142 тысяч социально ориентированных НКО (данных за 2018 год еще нет). Они предоставляют людям широкий диапазон соцуслуг. "Вносят позитивный вклад в профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и социальную адаптацию инвалидов", - уточнила Голикова.

А чтобы НКО заключали "правильные" трудовые договоры с работниками, правительство разработает для них типовую форму трудового договора, сообщила Голикова. "На малых предприятиях нет кадрового специалиста. А без спецзнаний очень просто ошибиться при формировании положения об оплате труда или о внутреннем распорядке. А это основание для штрафов", - предупреждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.