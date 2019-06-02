Классовую принадлежность назвали ключевым фактором успеха в жизни

Недавние эксперименты американских психологов из Виргинского университета показали, что принадлежность к определенному социальному классу оказывает мощное влияние на самосознание людей, формирует их убеждения относительно своих способностей, а это, в свою очередь, сильно влияет на их возможности и перспективы.

Так, в смоделированных собеседованиях при приеме на работу психологи отметили: те, кто вел себя уверенно, воспринимались как особенно компетентные. Любопытный факт: у представителей среднего и высшего класса уверенность в себе является более распространенным явлением, чем у тех, кто к этим социальным классам не относится.

И это обстоятельство способствует, с одной стороны, сохранению социального неравенства на протяжении поколений, с другой - ограничивает социальную мобильность.

Команда психологов под руководством Питера Белми проверила эти идеи в четырех крупных исследованиях с общей выборкой из 152 661 человека, сообщается в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

В одном из исследований они проанализировали заявки на получение кредита от 150 000 мелких мексиканских предпринимателей. В другом - проводили психологические тесты, в которых более чем 1000 участников эксперимента оценивали свои способности, а затем их оценивали другие.

Данные показали: публика мгновенно доверяет тем, кто действительно верит в себя, и автоматически предполагает наличие высокой компетенции у таких людей и их способность справиться с трудными задачами.

По мнению психологов, это может стать фактором поддержания социального неравенства в обществах на протяжении поколений. Но есть одна загвоздка: уверенность в себе - одна из тех особенностей поведения человека, которую нельзя мгновенно сформировать в себе. И это что-то вроде психологической основы социального неравенства, предполагают ученые.

"Преимущества приносят больше преимуществ, - говорит Белми, ведущий автор исследования. - Те, кто родился в высоких социальных слоях, обычно поддерживают этот статус: например, успешные предприниматели обычно из хорошо образованных и обеспеченных семей".