Российские банки усилят контроль за получением гражданами наличных денег, которые они снимают с карт, выпущенных зарубежными банками. Речь не идет обо всех иностранных банках, а только расположенных в странах, которые Росфинмониторинг включил в спецперечни.

Такие изменения подразумевают вступающие в силу 27 июня поправки в "антиотмывочное" законодательство.

Усиление контроля за денежными потоками позволит лучше выявлять схемы финансирования терроризма и экстремистской деятельности

Из них следует, что российские банки будут документально фиксировать и отправлять в Росфинмониторинг не позже трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции по иностранной платежной карте, ряд сведений. В первую очередь это дата и место совершения операции, а также ее сумма. Кроме того, передаче будут подлежать номер карты и информация о ее держателе в том объеме, в котором ее предоставил иностранный банк, выпустивший "пластик". Если деньги снимались с участием сотрудника банка, то необходимо передавать и сведения, необходимые для идентификации физлица, совершившего операцию. Наконец, передавать будет необходимо и наименование банка-эмитента карты.

Поправки касаются стран , включенных Росфинмониторингом в специальные перечни. Содержание этих перечней не раскрывается. Такие списки считаются информацией ограниченного доступа и доводятся до банков через их личные кабинеты в порядке, утвержденном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.

Поправки были разработаны российским правительством. В справке кабмина говорилось, что они позволят анализировать финансовые потоки, не ограниченные пороговыми значениями, для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также для решения других задач по обеспечению безопасности России.

Кроме того, в правительстве ожидают, что изменения позволят оперативно включать платежные карты банков из государств-участников спецперечней в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

Вероятно, в перечни Росфинмониторинга должны попадать банки тех государств, в которых усматривается активность террористических организаций (в первую очередь ряда ближневосточных стран), полагает партнер, адвокат МКА "Князев и партнеры" Евгений Розенблат. Впрочем, на практике юрист не исключает и более широкого подхода к составлению специальных списков.