Новости

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек 16:57
Более 40 процентов американцев высказались за импичмент Трампа 16:39
На Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и легковушками 16:37
На Кубани перевернулась автоцистерна с мазутом 16:17
Жители Дзержинска после взрывов на заводе вышли на субботник 16:10
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек 16:05
Chery Tiggo 7: китайский конкурент Hyundai Creta за 1,4 млн рублей 16:05
В Нижегородской области задержан подозреваемый в гибели ребенка в ДТП 15:57
Гослитмузей разместился в отреставрированном здании начала XIX века 15:33
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова 15:25
Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в туалете ресторана 15:22
В Алжире отменили выборы президента 15:11
В Финляндии запретили продажу одного из видов шиповника 15:10
Познер назвал причину своего попадания в базу данных "Миротворец" 14:54
В ХМАО подростка задержали за поджог у военного памятника 14:45
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 14:35
Пятерка лучших автомобилей-такси российского рынка 14:25
Россияне не пострадали при столкновении судов в Италии 14:23
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей 14:04
Выплаты пострадавшим при взрывах в Дзержинске начнутся 3 июня 14:01
Курьез: Моби ошибочно считал, что у него был роман с Натали Портман 14:00
В Краснодаре из-за пожара в ТЦ эвакуировали 200 человек 13:58
Жертвой урагана на Украине стал один человек 13:52
Видео: финны установили на крышу Subaru бытовой кондиционер 13:45
На ВДНХ загорелся павильон "Рыболовство" 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
02.06.2019 16:22
Рубрика: Экономика

Банки проследят за зарубежными картами

Текст: Роман Маркелов
Российские банки усилят контроль за получением гражданами наличных денег, которые они снимают с карт, выпущенных зарубежными банками. Речь не идет обо всех иностранных банках, а только расположенных в странах, которые Росфинмониторинг включил в спецперечни.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие изменения подразумевают вступающие в силу 27 июня поправки в "антиотмывочное" законодательство.

Усиление контроля за денежными потоками позволит лучше выявлять схемы финансирования терроризма и экстремистской деятельности

Из них следует, что российские банки будут документально фиксировать и отправлять в Росфинмониторинг не позже трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции по иностранной платежной карте, ряд сведений. В первую очередь это дата и место совершения операции, а также ее сумма. Кроме того, передаче будут подлежать номер карты и информация о ее держателе в том объеме, в котором ее предоставил иностранный банк, выпустивший "пластик". Если деньги снимались с участием сотрудника банка, то необходимо передавать и сведения, необходимые для идентификации физлица, совершившего операцию. Наконец, передавать будет необходимо и наименование банка-эмитента карты.

Фото: iStock
ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеров

Поправки касаются стран , включенных Росфинмониторингом в специальные перечни. Содержание этих перечней не раскрывается. Такие списки считаются информацией ограниченного доступа и доводятся до банков через их личные кабинеты в порядке, утвержденном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.

Поправки были разработаны российским правительством. В справке кабмина говорилось, что они позволят анализировать финансовые потоки, не ограниченные пороговыми значениями, для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также для решения других задач по обеспечению безопасности России.

Кроме того, в правительстве ожидают, что изменения позволят оперативно включать платежные карты банков из государств-участников спецперечней в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

Вероятно, в перечни Росфинмониторинга должны попадать банки тех государств, в которых усматривается активность террористических организаций (в первую очередь ряда ближневосточных стран), полагает партнер, адвокат МКА "Князев и партнеры" Евгений Розенблат. Впрочем, на практике юрист не исключает и более широкого подхода к составлению специальных списков.

Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89
Познер назвал причину своего попадания в базу данных "Миротворец"
В МИД РФ оценили слушания по инициированному Киевом делу в суде ООН
Поздняков: Позиция МОК - российская команда примет участие в Играх в Токио
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник