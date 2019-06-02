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Рубрика: Экономика

Сети попали в точку невозврата

Текст: Евгений Гайва
Уже на этой неделе торговые сети перестанут возвращать непроданные продукты поставщикам. Произойдет это с 6 июня. Отразится ли это на ассортименте магазинов и ценах?
Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 дней. Фото: Reuters. Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 дней. Фото: Reuters.
Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 дней. Фото: Reuters.

"Полочная стоимость товара не вырастет. Пустых полок или дефицита также не будет", - успокоил "РГ" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Но один риск все-таки есть, уверяет эксперт: "Из-за неграмотного планирования в сетях, - пояснил он, - которые пойдут по пути сокращения заказа, временное отсутствие некоторых категорий скоропортящихся товаров мы не исключаем". Впрочем, сети будут заинтересованы в скорейшем устранении этих недочетов, добавил он.

Цены на товары в связи с новыми правилами торговли не вырастут. Не будет и дефицита, обещают специалисты

"В целом все готовы, и никаких рисков не предвидится", - заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Есть ряд компаний, которые пересмотрели объемы закупаемой продукции в сторону уменьшения, но это не приведет к дефициту товаров, добавил он.

Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов

Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 дней - молочные, мясные, фрукты, овощи и прочую снедь. 180 дней длился переходный период, который завершится на этой неделе. Ретейлеры должны были поменять договоры с поставщиками. Закон, кстати, запрещает включать в них условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров.

Принимали новые правила в бурных дискуссиях. Первоначально авторы инициативы призывали запретить возврат всей непроданной еды. Они объясняли это необходимостью ограничить действия торговых сетей, которые навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия.

Сети отстаивали возможность возвращать непроданные продукты. Так и появился компромиссный вариант с возвратом только скоропортящихся товаров.

Фото: iStock
Вернут ли в магазины прием стеклотары

Во всей этой истории потребители вряд ли что-то заметят, но и мало что выиграют. Ретейлеры найдут способ разрешить ситуацию с выгодой для себя, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. "Наверняка есть устные договоренности между сетями и поставщиками о том, что если последние не будут забирать непроданный товар, сети его станут браковать и возвращать уже как некачественную продукцию", - говорит он. А чтобы товары не пропадали совсем, их попробуют быстрее переработать - накрутить фарш из охлажденного мяса или приготовить салаты из овощей и колбасы. Впрочем, этот прием и так уже используют.

Сейчас идет сужение рынка и деградация потребительского спроса, считает Шапкин. Поэтому система торговли может пойти по пути концентрации. Многие торговые сети уже сами занимаются импортом, а дальше они станут торгово-производственными холдингами, которые будут развивать производство собственных марок. А тогда и возвращать товар станет некому, заключает эксперт.

Экономика Товары и цены
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