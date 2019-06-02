У Сергея Голомазова трудная театральная судьба: он не издевался над русской и мировой классикой под девизом "я так вижу"; не назначал женщин на роли мужчин в классических пьесах; не снимал с главной роли ведущего актера театра, чтобы сыграть эту роль самому; не строил свои постановки на скандале и эпатаже; и что, конечно, самое печальное - никогда не позволял делать свою личную жизнь достоянием общественности.

Он просто строил театр. Театр на Малой Бронной. С 2007 года. Ставил спектакли. Собирал труппу. Создавал репертуар абсолютно оригинальный, ни на какой иной не похожий. Спектакли у Голомазова разные, в том числе и замечательные. Например, "Ревизор", или "Салемские ведьмы", или "Канкун". Он открыл малую сцену. Он давал возможность работать другим режиссерам. Он сделал театр, который существовал своей интересной жизнью. Складывается ощущение, что спасибо за это ему никто публично не сказал.

Он много чего умеет, Голомазов. Но вот беда: не умеет создавать скандалы. Спектакли умеет, а скандалы нет. Даже из своего ухода сенсации делать не стал: мол, мне предложили выбирать, каким театром руководить - ржским или московским, и я выбрал рижский.

История изгнания Голомазова с Бронной началась не вчера, а в 2016 году, когда на его место уже практически назначали талантливейшего и интеллигентнейшего Владимира Панкова. Тогда Голомазов устоял. Но это был серьезный сигнал...

У нас немало режиссеров руководили и руководят двумя театрами - почему Голомазову нельзя?

У нас немало режиссеров руководили и руководят двумя театрами - почему Голомазову нельзя? Какие к нему претензии? Почему вопрос об увольнении встал именно сейчас, когда столько сделано и театр интересно живет? Почему начальство предложило режиссеру сделать довольно унизительный выбор: мол, если хотите руководить в Риге, обойдемся здесь прекрасно без вас? И что в такой ситуации делать любому уважающему себя человеку, который к тому же помнит, как три года назад его едва не уволили?

Новый художественный руководитель театра Константин Богомолов скандалы делать умеет блестяще. Практически любой его громкий спектакль - скандал. Это не хорошо и не плохо, это просто, на мой взгляд, другая философия театра. Спектакли Голомазова - про людей. Спектакли Богомолова - про фантазию Богомолова. И так и так можно. Только мне лично жаль актеров на Малой Бронной, которые столкнутся с совершенно иным подходом к театру.

Назначение Богомолова и снятие Голомазова - не просто смена лидера, это столкновение двух философий. Начальство решило, что победить должна современная философия - скандала и эпатажа.

У Сергея Голомазова нет еще одного важнейшего в наше время умения: раскручивать себя и свои спектакли. Я убежден, что и "Канкун", и "Салемские ведьмы" - одни из самых глубоких и интересных спектаклей, поставленных в Москве за последнее время. А вы, дорогие читатели, слышали ли о них, об этих театральных работах, в которых ни на йоту нет эпатажа и скандала?

На самом деле в нашем театральном королевстве верховодят не чиновники, не союз наш театральных деятелей, а некое неясное, но очень сильное объединение, которое называется театральное сообщество. Оно раздает премии. Назначает и свергает гениев. Определяет моду. Я очень давно занимаюсь театром, но я не могу понять критериев, которыми оно при этом руководствуется.

Скажем, когда-то это сообщество абсолютно справедливо поддерживало и возносило режиссера Владимира Мирзоева. А потом разлюбило его. Мирзоев не стал ставить хуже, но почему-то его перестали замечать. Только что он поставил в РАМТе пьесу недавно ушедшего Михаила Угарова. Казалось бы, пьеса Угарова - человека, который и жизнью и творчеством своим, всегда вызывал споры. Нет. Театральная общественность не поддержала постановку. О ней не спорят.

Людям не театральным всерьез кажется, что театральные премии дают лучшим. Это не так. То есть иногда дают лучшим, а иногда лучшим не дают, а вручают по каким-то своим критериям. Например, "Золотая маска" почему-то не очень любит Марка Захарова, или, скажем, Генриетта Яновская - выдающийся современный режиссер - ни одной "Маски" не имеет. Однако есть целый ряд творцов, которые получают эту награду регулярно. А поскольку театральное искусство абсолютно субъективно, то придраться не к чему. Назначается гений. И все. Потом назначается другой.

Людям не театральным всерьез кажется, что театральные премии дают лучшим.Это не так

Я абсолютно убежден, что Голомазов создавал своеобразный театр. Делал это целеустремленно и качественно. Если бы я был начальником, я бы сделал все, чтобы этот режиссер продолжил свою работу в Москве. Потому хотя бы, что это было бы честно. Но Голомазов не сумел, а скорее, не захотел быть модным. И его заменили на модного. Я так понимаю, что Голомазову надоело бороться, и он ушел туда, где его ждут, - в Ригу.

Мне кажется, что эпатаж и скандальность Богомолова, если можно так выразиться, не природного свойства, но хорошо выверены. Он постоянно раздражает и провоцирует зрителя, потому что для него это наиболее простой способ добиться успеха. И вполне даже может быть, что на Бронной мы увидим совсем иного режиссера и совсем иные спектакли.

Но театра, который создавал Голомазов, больше не будет. И хоть режьте меня, я не понимаю, почему так произошло.

Спасибо, Сергей Анатольевич, за то, что честно, за то, что по-настоящему, за то, что про людей. Ваша Малая Бронная стала частью жизни большого количества театральных зрителей. И мы это запомним. Спасибо.