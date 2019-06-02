Будущее у Содружества независимых государств (СНГ) есть, потому что при всех издержках и сложностях проект по-прежнему успешно действует, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пятницу председатель правительства России в Ашхабаде встретился с коллегами из стран СНГ. Итогом совета премьер-министров стало подписание ряда документов, включая решение о подготовке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года, соглашение о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

"Сегодня СНГ - при всех сложностях, издержках, нюансах - это все-таки реально работающий проект", - охарактеризовал Медведев ситуацию в Содружестве в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву. Будущее у СНГ есть. Хотя организация объединяет разных по статусу и уровню взаимодействия участников, заметил премьер, документы ими постепенно принимаются. "Это все равно создает определенную и вполне в целом работоспособную ткань отношений", - заметил Медведев. "У СНГ есть очень большая нормативная база, которая плюс-минус, но все-таки позволяет нам решать спорные вопросы", - заключил глава российского правительства.

В свою очередь, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал слухи о распаде СНГ безосновательными - многие из подписываемых документов рассчитаны на длительную перспективу, порой на десятилетия вперед.

В октябре в Ашхабаде соберутся уже главы государства стран Содружества. К этой встрече в организации готовится декларация о стратегическом и экономическом сотрудничестве. Документ разработан туркменской стороной и находится на окончательном этапе согласования, рассказал Лебедев, добавив, что ожидает его подписания на саммите 11 октября. Что касается глав правительств, то они договорились свой следующий совет провести 25 октября в Москве.

Сегодня СНГ - при всех сложностях, издержках, нюансах - это все-таки реально работающий проект

Будущее СНГ - постоянная тема для дискуссий. Если раньше в организации состояли 12 стран, то теперь их осталось только 10. Сначала СНГ покинула Грузия, теперь этим же путем идет Украина. Причем исполком Содружества направил в Киев приглашение на очередную межправительственную встречу, а туркменское руководство тоже позвало украинскую делегацию в Ашхабад. Но украинские власти предпочли пропустить саммит.

У Дмитрия Медведева нет никаких иллюзий по поводу возможного восстановления отношений с Киевом, даже с приходом к власти президента Владимира Зеленского. "Пока мы ничего нового не видим, но я не хочу забегать вперед, - заявил премьер-министр в интервью. - В конечном счете это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы". Тем более не видно каких-либо действий, поэтому глава правительства призвал запастись терпением. "Что касается каналов общения, это дело украинской власти - какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы - это недальновидно", - подчеркнул Медведев. "Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали. Это все сделала украинская власть", - заявил глава российского кабмина. - Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать - начиная от дипломатических контактов, контактов по линии министерства иностранных дел, других ведомств правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать. Это все на их стороне: что называется, шарик сейчас на их стороне".

Примером взаимовыгодного сотрудничества председатель правительства считает партнерство с Узбекистаном - Дмитрий Медведев побывал в Ташкенте накануне встречи с коллегами по СНГ в Ашхабаде. В какой-то момент эти отношения находились в стагнирующей фазе, но сейчас, сделал вывод премьер, посетив Ташкент и Ургенч, руководство Узбекистана взяло курс на развитие экономического взаимодействия. Одним из главных проектов этого сотрудничества должно стать строительство в Узбекистане первой в регионе атомной электростанции. До конца года сторонам предстоит подготовить генеральное соглашение, посчитать параметры, в том числе экономические. "И уже в результате этого возникнут и временные параметры строительства, - сказал Дмитрий Медведев. - Но строительство АЭС очень быстрым не бывает, потому что это чрезвычайно сложный технологический проект".

Новые решения страны находят после обсуждения миграционных вопросов. Российский премьер в интервью "Вестям в субботу" однозначно пообещал, что для граждан Узбекистана визы вводить не планируется. Проблемы решаются на уровне министерств внутренних дел и МИДов. "Есть для этого разные инструменты, включая проекты договоров о так называемом оргнаборе, когда такого рода отношения подвергаются нормированию. Есть и другие", - уточнил глава кабмина.

Между тем

Со встречи глав правительств СНГ Дмитрий Медведев вернулся хозяином алабая. Щенка главе российского правительства подарил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Утром туркменский лидер забрал премьера из гостиницы лично, причем приехал он за рулем раритетного ГАЗ-21 изумрудного цвета с белой крышей. После небольшой автомобильной прогулки по Ашхабаду они направились в резиденцию президента, где состоялся рабочий завтрак.

Там премьер-министра ждал еще один сюрприз. Бердымухамедов подарил ему пятнистого алабая. Щенок сразу подошел к новому хозяину и улегся у него в ногах. "Хозяина нашел уже, хозяина узнал уже", - заметил президент.

Ответным подарком президенту Туркменистана стало раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга выпущена в 1939 году по случаю пятнадцатилетия образования Туркменской ССР. "Это в вашу библиотеку такой памятник исторический", - сказал Медведев.