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02.06.2019 17:53
Рубрика: В мире

Минобороны Испании грозит производителю бронемашин миллионным штрафом

Текст: Юрий Когалов

Министерство обороны Испании намерено наказать объединение UTE (General Dynamics-Santa Barbara Sistemas, Indra и SAPA) за задержку с поставками бронированных машин Dragon. Производителю грозит штраф в размере свыше миллиона евро.

Как пишет El Pais, первые экземпляры техники должны поступить армию в июле, однако сейчас стало известно, что поставка будет отложена до ноября. В минобороны не согласны ждать. Как отмечают источники газеты в военном ведомстве, за каждый день просрочки компания будет обязана выплатить 10 тысяч евро, за четыре месяца задержки сумма штрафа достигнет 1,2 миллиона.

Изначально первые бронемашины должны были быть поставлены в ноябре прошлого года, но минобороны пошло навстречу производителю, не успевавшему провести испытания, и отложило сроки реализации крупного контракта (планируется приобрести 998 единиц техники на общую сумму 3,8 миллиарда евро, первая партия предполагает поставку 348 машин). Как ожидается, броневики Dragon заменят устаревшие BMR, находящиеся на вооружении с 1980-х годов и не имеющие защиты от взрывных устройств. Испанские военные признают, что новинка не является лучшим вариантом защиты солдат, но альтернатив на данный момент нет.

В связи с возникшими проблемами, ответственность за которые три члена UTE перекладывают друг на друга, Мадрид рассматривает возможность работать только с главным подрядчиком, который, в свою очередь, будет подбирать субподрядчиков и выстраивать с ними отношения, не вмешивая покупателя.

В мире Европа Испания
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