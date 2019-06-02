Минстрой призвал отказаться от счетчиков тепла

Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ"). В июне этот вопрос планируется обсудить на заседании межведомственной рабочей группы, подтвердили "РГ" в минстрое.

Поводом для такого предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей. И за их счет обогревают через стены, пол и потолок. Конфликтов с соседями, которые отключают отопление, действительно много, подтверждает исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. Полностью перекрывают отопление владельцы инвестиционных квартир и люди, которые уезжают из своих городов на заработки. Также не пользуются отоплением те, кто установил в квартире альтернативные - автономные источники отопления.

В минстрое отмечают, что вызывает сомнения и сам принцип подсчета тепла, которое уходит на обогрев квартир. Это и приводит к спорам с соседями. "Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно", - отмечается в письме министерства. Тепловая энергия распространяется по конструкциям дома и вентиляции. И если один жилец снижает температуру в помещении на градус от нормативного значения (+18 градусов), то другой вынужден тратить на 20 процентов больше тепла, чтобы обогреть свою квартиру. При снижении температуры на 3 градуса расходы соседа могут увеличиться на 60 процентов.

Жильцы все чаще перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая платежи за тепло на соседей

В минстрое считают, что приборы учета стоят слишком дорого, а экономические стимулы для их установки низкие. Стоимость одного прибора составляет 6,5-8 тысяч рублей. Замена счетчика стоит 6 тысяч рулей, а поверка - 2-3 тысячи. В то же время срок службы счетчика всего 12 лет. "Индивидуальный прибор учета тепловой энергии требует высоких материальных затрат граждан", - отмечается в письме минстроя.

Эксперты отмечают, что проблема действительно есть. Однако из-за нее не стоит полностью отказываться от счетчиков. Есть решения, которые сделают полное отключение тепла в квартире для его собственника невыгодным.