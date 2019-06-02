Минздрав Украины закроет детдома, минобрнауки поменяет русские фамилии

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун придумала очередную реформу. По случаю Дня защиты детей, который отмечали первого июня, чиновница объявила, что с 2023 года в стране не останется детских домов. Прием в них новых детей прекратят с 2020 года, а тех, кто сегодня живет в этих госучреждениях, вернут ранее отказавшимся от них родителям или передадут в приемные и патронажные семьи. Деталей предстоящей "человеколюбивой" реформы, направленной на сокращение расходов украинского государства, глава минздрава не сообщила. Однако статистика, которой оперирует ведомство, и данные правозащитников существенно расходятся. По данным Супрун, только 8 процентов воспитанников детских домов не имеют родителей, в то время как остальные, по ее мнению, попали в казенный дом, потому что их родители оказались в "затруднительном положении". Теперь в Киеве решили этих родителей отыскать, предоставить им помощь, после чего отдать им детей обратно на воспитание. Вместо детских домов на Украине появятся центры реабилитационной и паллиативной медицины, которые будут предоставлять услуги населению. По оценке уполномоченного президента Украины Николая Кулебы, в стране из примерно 71 тысячи детей, имеющих сиротский статус, в интернатах живут 6 тысяч. У правозащитников оценки иные - число сирот на Украине колеблется от 82 до 200 тысяч.

Свои инициативы власти объясняют благородными мотивами - опасностями, которым подвергаются воспитанники детских домов. На 2018 год в стране было усыновлено 1730 сирот - усыновителями стали 1358 украинцев и 372 иностранца. Однако, к каким последствиям приведет масштабная "раздача" воспитанников детских домов всем желающим получить за этот шаг госдотацию, можно только догадываться.

Но на этом реформаторский зуд киевских министров, сохранивших портфели до новых парламентских выборов, не прекратился. Третьего июня на сайте минобрнауки Незалежной будет опубликован текст новой редакции "правописания" русских фамилий. Теперь фамилии с окончанием на "ой" должны писаться через "ий", а в фамилиях с окончанием "ск(ий)" и "цк(ий) появится мягкий знак. Так, например, Луговской станет Луговським, Полевой будет писаться как Полевий, а Босый - Босий. Видимо, ничего более важного для процветания украинского общества, чем борьба с русскими фамилиями, в министерстве не придумали. Такие вот прощальные "приветы" новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому решили напоследок передать ключевые идеологи порошенковского режима из минздрава и минобрнауки.