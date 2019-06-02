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02.06.2019 22:23
Рубрика: Спорт

Один за всех

На "Ролан Гаррос" Хачанов поборется за выход в четвертьфинал
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)
Первая ракетка России Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Открытогочемпионата Франции, повторив свой лучший результат на турнирах "Большогошлема". Карен - единственный наш теннисист, который добрался до второйнедели "мэйджора" и продолжает борьбу на кортах Парижа в одиночном разряде.Хотя в парном турнире еще выступает Дарья Касаткина.
Из россиян за победу в одиночном разряде "Ролан Гаррос" борется только Карен Хачанов. Фото: РИА Новости Из россиян за победу в одиночном разряде "Ролан Гаррос" борется только Карен Хачанов. Фото: РИА Новости
Из россиян за победу в одиночном разряде "Ролан Гаррос" борется только Карен Хачанов. Фото: РИА Новости

Накануне в матче третьего круга Хачанов, посеянный под десятым номером, обыграл словака Мартина Клижана, занимающего 50-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 6:1, 6:4, 6:3.

- Я сразу почувствовал, что на действиях Клижана сказывается усталость, ведь он сыграл два пятисетовых матча. Для меня это был ключевой момент в выборе тактики. Мне нужно было заставлять его перемещаться по корту, не давать возможностей для легких ударов, - приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

Сербский теннисист Новак Джокович лидирует в рейтинге ATP уже 250 недель

Ранее на пути в 1/8 финала Качанов также справился с немцем Штебе и обладателем wild card французом Барерром. Но следующий соперник будет на порядок сильнее. Россиянину предстоит помериться силами с теннисистом из топ-10 аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. Здесь уже психологическое преимущество на стороне девятой ракетки мира. По личным встречам с Хачановым дель Потро ведет со счетом 3:0. Все три победы он одержал в 2018 году.

Вообще в мужском турнире пока обходится без сенсаций. Фавориты и топ-игроки в строю: Джокович, Тим, Надаль, Федерер. А вот в женской сетке, как обычно, все не так однозначно. Например, в поединке третьего круга первая ракетка мира японка Наоми Осака уступила чешке Катержине Синяковой - 4:6, 2:6. А американка Серена Уильямс в очередной раз упустила шанс сравняться с легендарной австралийкой Маргарет Корт, на счету которой 24 победы на турнирах "Большого шлема". Дорогу Уильямс-младшей перешла соотечественница Софья Кенин (2:6, 5:7).

Проигравшая Серена Уильямс не захотела ждать своей очереди на пресс-конференцию

Когда Серена проигрывает, берегись. Скандал неминуем. В финале US Open от неадекватного поведения американки пострадала новая чемпионка Осака. В Париже невольной жертвой стал Доминик Тим, который после матча общался с журналистами в главном зале для пресс-конференций. Серена тоже хотела рассказать о причинах самого раннего вылета с "мэйджора" за последние пять лет и не собиралась ждать своей очереди. Организаторы пошли на поводу у экс-первой ракетки мира и прервали пресс-конференцию Тима. Когда Доминик понял, что происходит, он отказался продолжить общение с прессой в другом помещении и не вышел к камерам.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2019
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