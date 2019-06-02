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02.06.2019 10:06
Рубрика: Спорт

Неймар опроверг обвинения в изнасиловании

Текст: Андрей Васильев
Звезду бразильского футбола Неймара обвинили в изнасиловании женщины в парижском отеле. Сам игрок "Пари Сен-Жермен" отрицает утверждения в том, что он напал на женщину в прошлом месяце, отмечает The Guardian.
Неймар. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Неймар. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Неймар. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Отец футболиста назвал обвинение неназванной женщины "подставой" против его сына. Об этом Неймар дос Сантос, который также является агентом игрока, заявил в телевизионном интервью. "Это тяжелый момент. Если мы не сможем быстро рассказать правду, на нас навалится снежный ком. Если нам нужно будет показать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой женщиной, мы это сделаем", - сказал он в интервью телеканалу.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
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Согласно полицейскому документу, подготовленному в Бразилии, и полученному Associated Press в субботу, предполагаемый инцидент произошел 15 мая в 20:20 в престижном отеле в Париже, где звездный нападающий играет за "Пари Сен-Жермен".

Женщина говорит, что она и звезда футбола встретились во Франции после обмена сообщениями в Instagram. В полицейском документе сообщается, что женщина дала показания полиции в пятницу в Сан-Паулу.

Она рассказала во время беседы, что представитель игрока по имени Галло якобы купил ей билеты на самолет в Париж и забронировал ей номер в отеле Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
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В полицейском документе также сообщается, что женщина покинула столицу Франции через два дня и вернулась домой в Бразилию. Она не подала свою жалобу в Париже, потому что якобы "была шокирована и потрясена".

В документе говорится, что женщина будет проходить медицинские осмотры в рамках расследования.

Сам Неймар сейчас находится в Бразилии и готовится к южноамериканскому чемпионату по футболу Copa America, который стартует на следующей неделе.

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