Неймар опроверг обвинения в изнасиловании

Отец футболиста назвал обвинение неназванной женщины "подставой" против его сына. Об этом Неймар дос Сантос, который также является агентом игрока, заявил в телевизионном интервью. "Это тяжелый момент. Если мы не сможем быстро рассказать правду, на нас навалится снежный ком. Если нам нужно будет показать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой женщиной, мы это сделаем", - сказал он в интервью телеканалу.

Согласно полицейскому документу, подготовленному в Бразилии, и полученному Associated Press в субботу, предполагаемый инцидент произошел 15 мая в 20:20 в престижном отеле в Париже, где звездный нападающий играет за "Пари Сен-Жермен".

Женщина говорит, что она и звезда футбола встретились во Франции после обмена сообщениями в Instagram. В полицейском документе сообщается, что женщина дала показания полиции в пятницу в Сан-Паулу.

Она рассказала во время беседы, что представитель игрока по имени Галло якобы купил ей билеты на самолет в Париж и забронировал ей номер в отеле Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

В полицейском документе также сообщается, что женщина покинула столицу Франции через два дня и вернулась домой в Бразилию. Она не подала свою жалобу в Париже, потому что якобы "была шокирована и потрясена".

В документе говорится, что женщина будет проходить медицинские осмотры в рамках расследования.

Сам Неймар сейчас находится в Бразилии и готовится к южноамериканскому чемпионату по футболу Copa America, который стартует на следующей неделе.