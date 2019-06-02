Немцам разрешат брать еду из помоек

Обычно такие правонарушения совершают бездомные или активисты,выступающие против "общества излишнего потребления". Каждый раз они делают это под угрозой получения штрафа и общественных работ. Исправить положение предлагает сенатор (министр) юстиции федеральной земли Гамбург Тилль Штеффен, представляющий партию "Зеленых".
"Каждый год мы выкидываем миллионы тонн продовольствия. Я считаю неправильным преследовать людей, которые собирают выброшенные продукты", - отметил Штеффен. По его мнению, эти действия необходимо декриминализировать. При этом Штеффен также предлагает запретить супермаркетам выбрасывать еду на помойку и взять пример с Франции, где крупные магазины обязаны передавать непроданные, но еще не испорченные продукты благотворительным организациям. Примечательно, что вопрос об отмене наказания за сбор отправленной на помойку еды поднимается уже не в первый раз.Только в домашних хозяйствах каждый житель Германии выбрасывает в среднем 85,2 кг пищи в год.