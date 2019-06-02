Немцам разрешат брать еду из помоек

Жители Германии, согласно подсчетам Штутгартского университета,ежегодно выбрасывают на помойку около 13 миллионов тонн продуктов с истекшим сроком годности. Однако тот, кто попытается забрать их из мусорного контейнера, станет преступником, поскольку согласно существующему на сегодняшний день законодательству, подобные действия считаются воровством.

Обычно такие правонарушения совершают бездомные или активисты,выступающие против "общества излишнего потребления". Каждый раз они делают это под угрозой получения штрафа и общественных работ. Исправить положение предлагает сенатор (министр) юстиции федеральной земли Гамбург Тилль Штеффен, представляющий партию "Зеленых".

"Каждый год мы выкидываем миллионы тонн продовольствия. Я считаю неправильным преследовать людей, которые собирают выброшенные продукты", - отметил Штеффен. По его мнению, эти действия необходимо декриминализировать. При этом Штеффен также предлагает запретить супермаркетам выбрасывать еду на помойку и взять пример с Франции, где крупные магазины обязаны передавать непроданные, но еще не испорченные продукты благотворительным организациям. Примечательно, что вопрос об отмене наказания за сбор отправленной на помойку еды поднимается уже не в первый раз.Только в домашних хозяйствах каждый житель Германии выбрасывает в среднем 85,2 кг пищи в год.