Немецкий тренер привел "Ливерпуль" к победе в Лиге чемпионов

Английский "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде "красные" обыграли"Тоттенхэм" (2:0) благодаря голам Мохаммеда Салаха и Дивока Ориги и в шестой раз завоевали главный клубный трофей Европы. По этому показателю"Ливерпуль" уступает лишь "Милану" (семь титулов) и "Реалу" (13).

Никакой вражды

Англичане, коих в Мадрид приехало порядка 100 тысяч, оккупировали центр города еще за два дня до финала. Казалось, они вообще не спали: даже в три часа ночи на улицах были слышны песни и кричалки в исполнении болельщиков "Ливерпуля". К чести местных жителей, относились они к этому в основном с пониманием. И не особо мешали веселым гостям.

Тридцатиградусная жара, вежливая полиция, куча пивных баров и ресторанов, цены в которых были вполне себе приемлемыми - первое, что отмечали английские фанаты. То ли такой прием подействовал на британцев, то ли им почему-то было не до драк и прочих безумств, но вели они себя относительно спокойно. За исключением пары стычек, и вспомнить было нечего. Даже как-то странно для обычно буйных и задиристых англичан.

Местом их массового скопления стала одна из фан-зон, расположенная на Пласа Майор в центре Мадрида. На протяжении нескольких дней там проходил фестиваль чемпионов. Конкурсы, концерты известных поп-звезд, мастер-классы - всего этого было более чем достаточно. Там же находился официальный магазин, где можно было купить атрибутику. Правда, чтобы попасть туда, надо было отстоять гигантскую очередь. Но англичан это ничуть не смущало. Они там были целый день и никуда не спешили.

- Ого, этот парень в майке "Тоттенхэма"! - удивился один из коллег, увидев молодого человека в футболке "шпор". Если говорить о противостоянии болельщиков, то здесь полное преимущество было за "Ливерпулем". Фанаты лондонской команды подтягивались к центру лишь ближе к вечеру и вели себя очень скромно. Да, они тоже порядком напивались и горланили какие-то песни, но на фоне болельщиков "красных" выглядело все это как-то неубедительно.

Юрген Клопп проигрывал в финалах кубковых турниров шесть раз подряд. Лигу чемпионов он покорил только с третьей попытки

Что поразило - даже когда фанаты "Тоттенхэма" выкрикивали обидные кричалки в адрес Юргена Клоппа или Мохаммеда Салаха, их оппоненты смеялись и даже аплодировали им.

- А чего обижаться? Мы вообще спокойно относимся к ним, потому что не считаем их за конкурентов, - дыша на меня пивным перегаром и слегка покачиваясь, объяснял мужчина лет 50 в майке "Ливерпуля". - Мой сын родился в 1992 году. А в последний раз "Тоттенхэм" выигрывал что-то серьезное за год до этого. Вот и все! Мы не любим "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". А со "шпорами" все нормально. Пусть орут. Мы им покажем, кто сильнее.

Поскольку УЕФА выделил финалистам по 17 тысяч билетов, многие из прилетевших болельщиков смирились с тем, что им придется смотреть матч в пабах. Но были и те, кто не собирался сдаваться. Такие фанаты в основном гуляли в центре города и искали тех, у кого можно купить билет, а в день встречи с утра пораньше приехали к стадиону. Впрочем, и это не помогло: никаких спекулянтов у арены не было. Хотя заплатить желающие попасть на игру готовы были огромные деньги - от 2000 до 8000 евро.

- Ну хоть у стадиона побыли, сфотографировались. Уже что-то, -сказал мне один из болельщиков, прилетевший в Мадрид из Москвы.

Арена "Атлетико", строительство которой завершилось в 2017 году, и правда впечатляет. Она находится на северо-востоке Мадрида, недалеко от аэропорта. От центра города до стадиона - минут 15-20 езды на машине, и чуть больше - на метро. Снаружи "Ванда Метрополитано" огромен, но изнутри все компактно. А все из-за того, что трибуны придвинуты максимально близко к полю. И даже нам, российским журналистам, сидевшим прямо по центру на одном из верхних ярусов, открывался идеальный обзор.

Плачут все

Чуть больше года назад, также в финале Лиги чемпионов, лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах плакал. После столкновения с капитаном "Реала" Серхио Рамосом египтянин уже в середине первого тайма покинул поле и со стороны наблюдал за тем, как мадридцы побеждают его команду.

- Я не мстительный человек. Но в тот момент я понял: не успокоюсь, пока не выиграю Лигу чемпионов. Судьба не может быть ко мне так несправедлива, - эти слова Салах произнес пару недель назад в интервью клубному журналу "Ливерпуля".

И вот июнь 2019-го. Снова финал Лиги чемпионов, но в соперниках не грозный "Реал", а "Тоттенхэм". Салах забивает с пенальти, Ориги удваивает счет в конце, "Ливерпуль" выигрывает. Мохаммед снова плачет, но теперь это слезы счастья. Он и его одноклубники, наконец, завоевали долгожданный трофей. Первый для клуба за последние семь лет.

Показательно, что спустя пару минут по окончании встречи, главный тренер "красных" Юрген Клопп побежал именно к Салаху. До того немец подошел к своему коллеге Маурисио Почеттино, пожал ему руку и положил голову на плечо. Финальный свисток арбитра Дамира Скомины тренеры встретили в объятиях.

В этот вечер плакал не только Салах. Не мог сдержать эмоций капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, который на родине частенько становился объектом насмешек из-за слегка странной манеры бега. Именно Хендерсон, вытирая слезы, собрал всех одноклубников вокруг Клоппа, чтобы поднять того на руки. В этот момент болельщики "Ливерпуля" взревели с такой силой, что, казалось, слышно их было не только в окрестностях стадиона "Атлетико", но и в родном Ливерпуле.

На игроков "Тоттенхэма" было больно смотреть. Особенно на Гарри Кейна, который форсировал восстановление после травмы лодыжки, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов. Лучший бомбардир лондонской команды минут десять стоял абсолютно один у кромки поля и наблюдал за тем, как соперник празднует успех. Казалось, он ничего не замечал вокруг. Даже рукопожатие Почеттино не очень-то подействовало на англичанина. И только после того, как к Кейну подошла его жена с дочкой, форвард перестал думать о чем-то своем и расплакался. Гарри так и не выиграл трофей, о котором, по его же словам, он мечтал с детства. Пока не выиграл.

Слово тренеру

Юрген Клопп пришел на пресс-конференцию с бутылкой пива в руках. Пока все без исключения журналисты аплодировали немцу, впервые в карьере выигравшему главный еврокубок, он достал из кармана телефон и показал его клубному пресс-атташе.

"Столько сообщений", - объяснил Клопп. "Перед игрой я полностью зарядил мобильный, но боюсь, он скоро сядет. Так что давайте я быстрее отвечу на ваши вопросы и уже начну праздновать! Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, а сейчас пил только воду! Ладно, шучу, я рад видеть вас здесь и готов болтать с вами хоть час".

Этому тренеру невозможно не симпатизировать. Он принял "Ливерпуль" в 2015 году, когда команда болталась в середине таблицы в английском чемпионате и была не в состоянии бороться с европейскими грандами. В дебютном сезоне в Англии Клопп вывел "красных" в финал Лиги Европы, но проиграл в нем "Севилье". Затем были поражение от "Реала" в решающей встрече Лиги чемпионов и второе место по итогам Премьер-лиги, по ходу которой "Ливерпуль" набрал 97 очков.

Если брать в целом, то Клопп проигрывал в финалах кубковых турниров шесть раз подряд. Трижды - с "Ливерпулем". Но никто в руководстве клуба и не думал расставаться со специалистом. Благодаря своему обаянию, способности даже в самых трудных ситуациях держаться стойко и улыбаться, Клопп стал одним из любимчиков не только болельщиков, но и журналистов.

Юрген, вы, наконец, выиграли Лигу чемпионов. Что сейчас чувствуете?

Юрген Клопп: Облегчение. Я столько раз был близок к победе и упускал ее, что даже сейчас не до конца верю в случившееся. Рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили эту победу больше, чем кто бы то ни было. Сегодняшний вечер - лучший в моей профессиональной карьере. Наверное, я самый счастливый человек на свете.

После финального свистка вы не сразу побежали на поле, а подошли к Почеттино. Что ему сказали?

Юрген Клопп: Я как никто другой знаю, каково это - проиграть в решающий момент. Мне хотелось сказать ему спасибо и выразить свое восхищение. Он большой молодец. Что касается моей спокойной реакции после свистка, то я, как и вы, удивлен. Сейчас я более чем спокоен, хотя обычно в таких случаях немножко теряю над собой контроль.

За счет чего "Ливерпуль" так уверенно переиграл "Тоттенхэм"?

Юрген Клопп: Мы были спокойны. Это самое главное. Даже когда соперник больше владел мячом, мы не психовали и терпели. Сегодня обеим командам было непросто, поскольку у нас не было игровой практики на протяжении трех недель. А вообще я бы не хотел сейчас говорить о том, как мы победили. Я хочу насладиться этим моментом.

В какой момент вы поняли: победа неизбежна?

Юрген Клопп: Я понял, что мы выиграли Лигу чемпионов, когда прикоснулся к Кубку. Это был особенный момент. Я чуть не расплакался. А вообще мы пока не до конца осознали случившееся.

После игры вы подошли к Салаху и что-то говорили ему. Довольны игрой египтянина?

Юрген Клопп: Салах - отличный парень. По ходу сезона у него были непростые периоды, но он не унывал. Любой человек, неважно, футболист он или учитель, врач, должен обладать сильным характером. И способностью учиться на ошибках. Если ты не работаешь над собой, ничего не получится. Салах умеет воспринимать критику. Счастлив, что тренирую такого игрока и человека.

Вы были очень близки к чемпионству в Англии, но стали вторыми. Сегодняшняя победа перечеркнула ту неудачу?

Юрген Клопп: Сложно сказать. Мы провели фантастический, невероятный сезон. Горжусь ребятами, которые так много работали и терпели меня (смеется). В следующем году мы обязательно постараемся выиграть Премьер-лигу. Очень плохо, что "Ливерпуль" уже почти 30 лет не может стать чемпионом. Пора прервать эту серию.

Значит ли это, что в следующем сезоне для вас главная цель - победа в Премьер-лиге?

Юрген Клопп: Послушайте, мы только что выиграли главный трофей в Европе, а вы мне задаете такие вопросы. С вами, журналистами, никогда не соскучишься. Как вы себе представляете? Я подойду к ребятам перед новым сезоном и скажу: "Хорошо, про Лигу чемпионов можем забыть, все внимание к Премьер-лиге". Так? Нет, ребята, это несерьезно. Мы хотим побеждать. Всех. Как на внутренней арене, так и в Европе.

Кстати

УЕФА объявил состав символической команды сезона-2018/19 в Лиге чемпионов. В ней значатся 20 футболистов, которых определяли технические аналитики. Список почти наполовину состоит из игроков, принимавших участие в финальном матче. В нем сразу шестеро футболистов "Ливерпуля", а еще трое представляют "Тоттенхэм". Примечательно, что главных звезд команды-победителя - речь о Салахе и Фирмино - в этой команде нет. Зато присутствуют оба футбольных идола нового века - Лионель Месси и Криштиану Роналду. Полностью состав команды лучших выглядит так:

Вратари: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Матейс де Лигт ("Аякс"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль").

Полузащитники: Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Аякс"), Танги Ндомбеле ("Лион"), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Душан Тадич ("Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Нападающие: Давид Нерес ("Аякс"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукас Моура ("Тоттенхэм").

Подготовил Иван Ильин