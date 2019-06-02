Четвертого июня в Государственном Кремлевском дворце впервые выступят вместе на гала-концерте звезды Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Андреа Бочелли и Ольга Перетятько. А уже 8 июня первая супружеская пара мировой оперы - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов - примет участие в фестивале "Звезды белых ночей" на сцене Мариинского театра - в афише "Аида" Верди. Накануне своего "российского блица" Анна Нетребко рассказала в интервью "РГ" о том, какие роли она выбирает, как часто готова выступать дома и почему пользуется московским метро.

Как родилась идея такого удивительного концерта в Кремле - будто баттл двух сопрано и двух теноров?

Анна Нетребко: Никакого баттла не будет, обещаю. Просто Бочелли долго просил меня спеть с ним вместе. А я все отказывалась. Честно сказать, crossover и стадионный формат выступлений я не люблю. И редко пою в подобных больших концертах. Я человек оперного театра. И совместную программу такого концерта, конечно, сложно собрать. Чтобы понять, как быть, я даже ходила на нью-йоркский концерт Бочелли в Madison Square - sold out, все битком набито. И я удовольствие получила: первая часть - серьезная, оперная классика в дуэте с хорошим сопрано Надин Сьерра, вторая - все то, из-за чего его во всем мире обожают. Программа вечера была умно сбалансирована. Ее эмоциональный пик был достигнут, когда на сцене появился хор детей из Гаити, которому он помогает. Они пели "Ave Maria" - в зале многие плакали. Концерт произвел на меня прекрасное впечатление.

Надеюсь, и в Москве у нас получится запоминающийся концерт. С Андреа, думаю, я спою дуэты из "Отелло" и "Богемы", а с Ольгой, полагаю, Андреа исполнит дуэт из "Лючии ди Ламмермур", будет немного и легкой музыки, конечно. А вот что мы с Ольгой споем, я пока не знаю. Ольга предлагала знаменитый "Дуэт кошек" Россини, но я ненавижу и Россини, и его "кошачий дуэт"… Может, на бис спою какую-нибудь красивую песню Игоря Крутого. Кстати, в ноябре, также в Кремле, вместе с Юсифом буду петь его большой авторский концерт. И это будет напряженно, потому что все песни надо выучить наизусть. Но я сразу всем категорически сказала: "Я под фанеру петь не буду!"

Как вы относитесь к тому, что очень многие певицы копируют вас, особенно в своих концертных программах - ария Джудитты или "Поцелуй" Ардити стали будто обязательными номерами?

Анна Нетребко: Я не могу больше Джудитту или "O mio babbino caro" слышать. А почему все копируют, потому что петь нечего. У сопрано нет легкого, веселого и хитового концертного репертуара - таких коротких шлягерных мелодий, как, например, у теноров неаполитанские песни, чтобы еще была эффектная высокая нота в финале. И я начала уже у теноров тырить "Mattinata" и еще что-то для бисовок, простите!

А как часто можно надеяться услышать вас на оперной сцене в Москве и Петербурге?

Анна Нетребко: К сожалению, в Мариинском театре все всегда возникает в самый последний момент. К счастью, хотя бы раз в сезон нам с Валерием Гергиевым удается найти совместную дату для выступления. И сейчас так получается, что в Москве теперь я бываю чаще, чем в Петербурге. Вот в феврале выдались у меня три свободных дня, а Юсиф пел "Пиковую даму" в Большом театре, я прилетела и чудесно провела время - побывала в Третьяковке на выставке Куинджи, первый раз добралась до ВДНХ: павильон "Космос" - это фантастика. Еще мы успели посмотреть потрясающий спектакль "Кинастон" в Табакерке. Помню, добирались с приключениями из-за пробок - пришлось ехать на метро, опаздывали, бежали, но я чуть с ума не сошла от восторга, это феноменальный спектакль. А что до моих спектаклей, мне очень жаль, что в Большом театре так мало опер, а те, что есть в репертуаре, честно скажу: мне не нравятся постановки. А я с наслаждением бы приехала и что-нибудь спела, но, выходит, мне нечего ныне петь в Большом. Я даже об этом с Владимиром Уриным говорила. Например, я с удовольствием спела бы "Евгения Онегина"… Но так получается, что до "Саломеи" в 2021 году у меня ничего не будет в Большом. Должна была быть еще премьера "Аиды" - мы говорили, говорили, обо всем договорились, а потом театр поменял даты на те, когда я не могу.

А партии Лизы из "Пиковой дамы" у вас нет в планах?

Анна Нетребко: Я очень люблю музыку Чайковского. И такие есть планы. Недавно я попробовала спеть первую арию Лизы, она оказалась мне очень удобна. И сейчас я уже включаю ее в концерты. Вторая ария, конечно, сложнее. Она типа Маддалены в "Андре Шенье", то есть крепкая, низкая, но я ее тоже спою. Хотя стараюсь быть очень осторожной в выборе нового репертуара. Понимаю, что мой голос с возрастом, естественно, меняется, однако у меня нет цели стать драматическим сопрано.

Чьи записи вы обычно слушаете в подготовительном периоде?

Анна Нетребко: Тебальди и Каллас. Они разные, но обе уникальны. Мне кажется, что Каллас - она мне ближе, не знаю почему. Но она начинает петь, и я понимаю все, что она хотела сказать... И ее вокальная техника мне ясна, так как у нас голоса, полагаю, приблизительно одного плана.

Но в вашем расписании на следующий сезон много масштабных, именно драматических ролей…

Анна Нетребко: Недавно я открыла свои планы на следующие два-три года - и ужаснулась! Но сегодня в мире фактически нет настоящих драмсопрано, таких как, например, была Галина Горчакова в Мариинском театре. А если они есть, то, как правило, поют откровенно плохо. Я прежде, чем исполнить любую новую партию, особенно из подобного репертуара, очень долго сомневаюсь, а потом много думаю и тщательно работаю над ней. У меня будет "Набукко", "Турандот". И очень много "Тоски". Мне нравится эта партия, красивая и очень выигрышная. 7 декабря ею я открываю сезон в миланском театре "Ла Скала", если у них там не будет никаких забастовок или еще чего-нибудь подобного.