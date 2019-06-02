Объявлены победители конкурса президентских грантов

От проектов по популяризации чукотского Нового года до "Тымовских следопытов" - победителями в первом в этом году конкурсе президентских грантов стали общественные организации из всех регионов России. Между ними будет распределено свыше 3 млрд рублей. Деньги получат более 1,6 тысячи некоммерческих организаций. Важно, что большая часть заявок поступила из российской глубинки. Итоги конкурса подвел председатель его Координационного комитета, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Нужное количество баллов набрали 1644 НКО. Между ними будет распределено 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Средний размер гранта составил 2 миллиона рублей", - заявил Сергей Кириенко в пятницу на заседании Координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ.

Всего на этот конкурс было подано 9011 проектов от 7760 общественных организаций. Кириенко подчеркнул, что 87% заявок на конкурс поступили из регионов России, то есть не от столичных и федеральных НКО.

Организаторы конкурса, в свою очередь, рассказали, что заявки подавались из самых отдаленных уголков страны. Так, победу, например, одержал проект из Чукотки "Пэгытти - чукотский Новый год", направленный на популяризацию культурного наследия коренных жителей региона. Еще один интересный проект - "Тымовские следопыты" - он предполагает объединение усилий юных краеведов, педагогов и туристов для проведения исследований в Тымовской долине Сахалинской области.

"В Якутии много интересных маленьких проектов по передаче опыта. Например, по обучению выделки оленьей шкуры, есть проекты, которые учат из бивней мамонтов делать поделки. Есть из Коми проект по созданию музея - избы крестьянского быта. Всего 376 проектов из маленьких городов", - рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Сергей Кириенко отдельно отметил, что ежегодно увеличивается доля софинансирования проектов. Так, по его словам, 71% призового фонда пришлось на софинансирование, при этом деньги выделяли в том числе правительства регионов. "В общем, это важная задача. Если проект действительно хороший и работает на благо людей и благо территорий, на которых люди живут, у них всегда найдутся еще желающие вложить ресурсы, время, средства. Кроме того, это говорит о том, что наши некоммерческие организации учатся работать с привлечением дополнительного финансирования", - пояснил он.

Кириенко также допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти. "Мы постоянно смотрим, где у нас больше запрос в обществе, запрос у самих НКО, и вместе с экспертами делаем такую оценку. Поэтому если будет видно, что на это есть запрос, есть потребность, я считаю, что это вполне возможно", - сказал представитель Кремля. В этом году в федеральном бюджете на гранты предусмотрено 8 млрд рублей.

Самым популярным направлением среди победителей конкурса ежегодно оказывается охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Так, и на этот раз 271 проект в этой сфере получит поддержку. Но интересно, что впервые на второе место в этом году вышли проекты, касающиеся культуры и искусства - 217 победителей. Эти же проекты получили наибольшее финансирование: на них выделено в общей сложности около 470 млн рублей. На третьем месте по количеству победителей - проекты, направленные на сохранение исторической памяти, тут 193 победителя.

Самый большой грант в размере 66 миллионов рублей выделен на фестиваль детского творчества "Добрая волна". А самый маленький грант (71 590 рублей) в этом конкурсе получила общественная организация из Новосибирской области по поддержке молодежных инициатив на проект "Танцевальное лето".

Организаторы конкурса также сообщили, что среди победителей четыре НКО, включенные в реестр иноагентов. При этом они отдельно отметили, что этот критерий ничего не значит для экспертов, голосующих за проекты. Кроме того, победителями также стали четыре организации, которые ранее были иностранными агентами, но отказались от иностранного финансирования.

Напомним, что конкурсы по государственной поддержке НКО проводятся с 2006 года. Но в 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.