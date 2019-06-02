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02.06.2019 21:19
Рубрика: В мире

Киллер из мэрии

Обиженный клерк убил 12 человек в Вирджинии
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)
Недовольный условиями работы сотрудник коммунальной службы американского города Вирджиния-Бич расстрелял из пистолета 12 человек и ранил шестерых. Он был застрелен прибывшим нарядом полиции. Убийцей оказался 40-летний инженер, афроамериканец Деуэйн Крэддок, который работал в департаменте коммунальных услуг мэрии города 15 лет и занимался местными дорожными проектами. Он имел репутацию "вечно недовольного сотрудника" исчитал, что его унижают из-за цвета кожи. Соседи описывают Крэддока, как крайне скрытного, одинокого и молчаливого человека, который предпочитал"все держать при себе".

Преступник совершил массовое убийство в здании "Второго муниципального центра", где работают более чем 400 сотрудников. Убийца застрелил свою первую жертву еще на парковке в машине, а затем использовал пропуск, позволяющий входить в охраняемое здание без досмотра и посещать его любые зоны. Охрана пропустила его, несмотря на достаточно объемную сумку. Убийца открыл огонь, едва войдя в здание. Очевидцы кровавой расправы говорят о сценах "паники и ужаса" на месте трагедии. Люди, которые забаррикадировались в офисах, прятались под столами.

В 2018 году погибли в результате ДТП в США 37 тысяч человек, стали жертвами огнестрела - около 11 тысяч человек, казнены 25 человек

Жертвы, найденные на всех этажах здания, были такими же рядовыми сотрудниками коммунальных служб, как и убийца. Семь мужчин и пять женщин. Десять белых и два афроамериканца. Один из погибших работал на мэрию города 41 год, самый молодой успел прослужить только 11 месяцев. Среди погибших - выходец из Беларуси Александр Гусев, который приехал в США в 2003 году с родными, окончил здесь колледж, а последние девять лет работал в коммунальных службах.

Неизвестный открыл стрельбу в школе в Польше и ранил двоих

Все указывает на то, что Крэддок долгое время планомерно готовился к расправе. Огнестрелы он начал скупать еще три года назад. Причем брал оружие непростое. В офисный центр пришел с двумя пистолетами калибра 45, оснащенными глушителем и "расширенными" магазинами боеприпасов, которые неоднократно перезаряжал во время атаки. Позже у него дома полицейские найдут целый арсенал оружия, которое было куплено легально, включая глушители, которые не во всех американских штатах можно приобрести на законных основаниях.

"Стрельба в Вирджиния-Бич подтверждает, что насилие с применением огнестрельного оружия является чрезвычайной ситуацией в стране", - таков заголовок передовой статьи "Вашингтон пост". Это стало реальностью: в сегодняшней Америке "киллерами номер один" становятся не наследники гангстеров Аль Капоне и Готти, а рядовые рабочие и служащие. За три недели до событий в Вирджинии президент Трамп под рев публики на митинге Национальной стрелковой ассоциации высказал свою поддержку этому мощному оружейному лобби, выделившему на его предвыборную кампанию более 30 миллионов долларов. Это лобби отбивает любые попытки ограничить оборот оружия. Оно и понятно. Ведь только зарегистрированных огнестрелов в США, вдуматься, около 350 миллионов. Больше, чем население страны. И его количество растет, принося гигантские барыши оружейникам.

В мире США Массовые убийства в США
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