Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Договор о ненападении также известен как пакт Молотова-Риббентропа.

В 1939 году 23 августа в Москве был подписан Договор о ненападении министрами иностранных дел Риббентропом (слева) и В.М.Молотовым (справа). Фото: ТАСС

Ознакомиться со сканами документа можно на сайте фонда "Историческая память". Согласно имеющейся информации, они были предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России и опубликованы в научном издании "Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала". Сам договор и секретный протокол к нему даны на двух языках - на русском и немецком.

Документ состоит из семи коротких статей. В них, в частности, говорится о том, что стороны обязуются воздерживаться от насилия и агрессивных действий в отношении друг друга, не участвовать в военных союзах, направленных против другой стороны, решать конфликты и споры исключительно мирным путем. Кроме того, в договоре сказано о том, что он заключается на 10 лет с автоматическим продлением на следующие пять лет. В секретном дополнительном протоколе речь идет о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе.

Отметим, что текст соглашения был уже известен ранее, но до этого были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.