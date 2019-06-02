Пограничники задержали пытавшихся пересечь Ла-Манш 74 беженцев

Британские пограничники задержали 74 беженца, которые пытались пресечь Ла-Манш на лодках и незаконно проникнуть на территорию королевства. Одному из восьми плавсредств удалось высадить пассажиров возле кемпинга в британском городке Уинчелси. Среди задержанных было несколько детей.

Еще две лодки были задержаны в открытом море французскими пограничными службами, а остальные пять - британскими, информирует Independent.

Только в прошлом месяце более 140 человек пытались переправиться через Ла-Манш. Все они были задержаны.

В ноябре прошлого года Лондон и Париж договорились вместе бороться с преступными группировками, переправляющими нелегалов с материка. Был создан координационно-информационный центр. Также Великобритания увеличила число патрульных судов в проливе.

Беженцы ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа и возможность получения пособия.