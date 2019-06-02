Поздняков: Позиция МОК - российская команда примет участие в Играх в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что согласно официальной позиции Международного олимпийского комитета российская сборная выступит на Играх-2020 в Токио.

Таким образом, глава ОКР прокомментировал слухи о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде, появившиеся в британской прессе.

"Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики. Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам. Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета - российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной", - приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF было приостановлено с ноября 2015 года. В связи с этим для участия в международных стартах российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки. 7-8 июня должен пройти Совет IAAF, на котором будет рассмотрено восстановление ВФЛА в правах. Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА в полном объеме выплатила IAAF затраты на антидопинговые расследования. Это был последний пункт дорожной карты по восстановлению членства российской легкоатлетической федерации в IAAF.