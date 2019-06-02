Зловещая аббревиатура "ТКО" (твердые коммунальные отходы) нависла над жителями больших и малых городов как дамоклов меч, как неминуемая расплата за неразумное и пренебрежительное отношение человека к окружающей среде. Конечно, апокалипсис еще не наступил, и избежать его можно. Вернее, пока можно, хотя времени осталось немного, и оно не просто идет, а летит.

Но давайте же отдадим себе отчет в том, что масштабная война с ТКО началась не сегодня и не у нас в стране. Мир борется с мусором, отходами, выбросами вредных газов, вообще с лишними и ненужными предметами и вещами уже столетия. Накоплены колоссальный опыт, знания, практики и технологии, в том числе и в России. И это не просто борьба, а настоящая война, победить в которой человеку совсем непросто.

Увы, не все готовы это принять, причем под разными, порой абсурдными предлогами, завернутыми в самые красивые популистские обертки. Фактов, споров, жалоб и противостояний - больше чем достаточно. Как говорится, эту бы энергию да в мирных целях. Но тема горячая. Очень. Поэтому стоит о ней поговорить подробнее.

За некоторыми разъяснениями на злобу дня мы обратились к Олегу Панкратову, исполнительному директору компании "Технопарк", имеющей опыт реализации современных технологических объектов по обращению с ТКО .

Олег Александрович, вы считаете, что в борьбе за утилизацию ТКО человек победит?

Олег Панкратов: Да, считаю это реально, но при соблюдении ряда условий. Человек должен быть сознательным, и речь сейчас не только о применении современных технологий, но и о том, насколько наше общество готово к раздельному сбору отходов. Ведь первый этап сортировки - это наши с вами мусорные ведра в домах и квартирах.

Цель создания ЭкоТехнопарка "Шиес" - ликвидация свалок путем построения инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации ТКО

Уверен, вы понимаете, что действующие полигоны для захоронения ТКО созданы не недавно. В зонах уже привычных, но устаревших полигонов ситуация порой близка к настоящей экологической катастрофе, а ведь этого можно было бы избежать, имея нынешние технологические решения. Кстати, стихийно возникающие несанкционированные свалки тоже не заставят долго ждать последствий.

Так, разработчики проекта ЭкоТехнопарка "Шиес" предлагают сегодня именно такие технологии, когда складированию подлежат не отходы в привычном смысле, а так называемые "хвосты" - измельченная и спрессованная в брикеты инертная масса, из которой извлечена вся органика, которая как раз и является основной причиной брожения, образования свалочного газа и в конечном итоге пожаров. Они упакованы в полиэтилен и могут храниться десятилетиями без всякого вреда для природы.

А через десятилетия?

Олег Панкратов: А через десятилетия - дальнейшая переработка либо безопасная утилизация.

В мире такая практика существует?

Олег Панкратов: Конечно. Лучших результатов добились Германия, Франция, Испания, Италия, Швеция. Этот список не закрыт. Я назвал только лучших.

Поговорим о технологиях. Брикеты, брикетирование мусорных отходов... Что это? Каковы плюсы и минусы процесса?

Олег Панкратов: У нас есть возможность использовать самые современные технологии в нашем проекте. А что касается брикетирования, то на сегодняшний день это действительно самая передовая технология и в плане транспортировки, и хранения, и переработки в будущем.

Что такое брикеты? Это и есть предварительно измельченные, спрессованные отходы. Размер брикетов 1,1 метр высотой и 1,2 в диаметре, а вес около 1 тонны. Фракция спрессовывается при очень большом давлении в 80-100 бар (1 бар = примерно 1 кг/кв. см. - Ред.), что позволяет обеспечить практически безвоздушное пространство и избежать любых процессов разложения внутри. Через 20-30 лет мы можем вскрыть этот тюк, как это делают в Европе, и переработать, подвергнув термической обработке или применив любой другой вид технологии, которая к этому времени будет доступна.

Если коротко, то основные преимущества брикетирования таковы: отсутствие запахов и загрязнения окружающей среды при транспортировке и хранении, максимальная - почти в 4 раза и более - экономия места и объема, удобство перемещения на любом виде транспорта, а также безопасность утилизации, захоронения и исключение возможности возгорания. Так что когда мы говорим о брикетировании как о самой передовой технологии, то включаем в это понятие и наивысшую экологическую безопасность.

Брикеты готовы. Как и где их разместить? Почему ваш "Технопарк", имеющий, как говорится, московскую прописку, обратился в Архангельскую область?

Олег Панкратов: К сожалению, на сегодняшний день на действующих полигонах ресурс практически исчерпан, и вполне естественно, что сейчас идут поиски решения проблемы. Сегодня обследовано около 300 потенциальных площадок в 12 российских регионах. Среди них нашлось и 11 площадок на территории Архангельской области.

Нужно также помнить о таких критериях экологической ответственности, как отдаленность от населенных пунктов, наличие развитой железнодорожной инфраструктуры, электричества и возможности развить площадку. И в Архангельской области обнаружилось место, оптимально отвечающее всем требованиям.

Как в любом проекте, здесь ведь учитывается не только экология, но и экономика?

Олег Панкратов: Только в течение шести лет с момента начала деятельности ЭкоТехнопарка выплаты в бюджетные фонды составят 912,1 млн рублей. Помимо этого, в рамках соглашения между властями Москвы и Архангельской области на реализацию мероприятий социально-экономического развития области будет направлено 6 млрд рублей.

Как вы, Олег Александрович, будучи одним из руководителей проекта и компании, сформулируете цель создания ЭкоТехнопарка "Шиес"?

Олег Панкратов: Если очень кратко, то это ликвидация свалок путем построения современной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. Когда проект будет технологически готов, при необходимости он сможет принимать мусор и из Архангельской области. При этом максимально гарантируется отсутствие причинения вреда экологии и решение вопроса с потенциальным разрастанием существующих мусорных полигонов и неконтролируемым ростом незаконных свалок. Особо отмечу, что при проектировании и создании ЭкоТехнопарка будут соблюдены все требования природоохранного и экологического законодательства.

Пошагово мы намерены действовать таким образом. На текущий момент нам выделен участок для проведения полного комплекса инженерно-проектных изысканий. Затем приступим к подготовке проекта оценки воздействия объекта на окружающую среду.

Следующий шаг - проведение общественных слушаний, в результате которых мы соберем мнения максимального количества жителей, что будет обязательно учтено в проекте. После этого перейдем непосредственно к проектированию. В случае получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы России мы сможем непосредственно приступить к строительству объекта. Вообще у нас есть четкий, выверенный график реализации проекта. Например, подготовительный период мы завершаем в самое ближайшее время. Ну, а начало строительства объекта мы планируем примерно через полтора года. Задача требует вдумчивого, кропотливого, перспективного решения и поиска наиболее приемлемой модели и реального алгоритма действий.