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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нелюбовная история

Бывший глава Раменского района встретит лето в камере СИЗО
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)

В минувшую субботу Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его следствие обвиняет в убийстве знакомой женщины - заместителя председателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

Суд пошел навстречу следствию и решил, что Кулаков будет сидеть в СИЗО до 7 июля. Его защитник, адвокат Артем Сарбашев, уже успел объявить, что он намерен обжаловать это решение. Для чиновника подобного ранга обвинение в убийстве близкой знакомой - редкий случай. Чаще всего с "убийственной" уголовной статьей люди такого ранга сталкиваются, когда речь идет о коммерческих проблемах. Здесь же речь идет о личной жизни чиновника.

Экс-глава Раменского района не признал вину в суде

Защита арестованного просила суд не лишать Кулакова свободы и предлагала суду залог в полтора миллиона рублей. А еще защита просила отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте на 72 часа для предоставления характеризующих материалов. Но суд принял версию следствия.

Со слов адвоката, получается такая картина. Кулаков, по его словам, уверял суд, что погибшая была его правой рукой, его "глазами и ушами", и "глупо было лишаться такого человека". Кулаков не контролировал личную жизнь убитой, добавил адвокат.

У следствия версия другая. Что же было на самом деле, пока не очень понятно. Некоторые СМИ со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах говорят, что убитую задушили в безлюдном месте, куда ее выманили на свидание. Во всяком случае известно, что Исаенкова на своей машине поехала по некому адресу, который она ввела в навигатор. Недалеко от этого адреса ее и нашли. По версии следствия, Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую в ночь на 2 мая в Раменском районе, после чего скрылся с места происшествия. СМИ сообщали, что Кулаков и Исаенкова могли состоять в интимных отношениях.

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Кулаков даже после ареста вину не признал, по его словам, он во время убийства был дома с семьей. Но по слухам из своих источников, корреспонденту "РГ" известно, что в машине погибшей и на ее теле найдены потожировые следы Кулакова. Вероятно, это и дало основания следствию считать Кулакова причастным к преступлению.

Чиновник пойдет под суд безработным, так как он сложил с себя полномочия главы Раменского района Подмосковья 29 мая. Исполняющим его обязанности назначен Николай Воробьев. Это первый зам главы муниципального района.

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