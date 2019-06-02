Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве

На юго-западе столицы столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД, ДТП произошло на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзная. На место аварии приехало несколько машин скорой помощи, а также прилетел вертолет, чтобы забрать одного из пострадавших.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.