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02.06.2019 21:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве

На юго-западе столицы столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия пострадали два человека.

Фото: РГ
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Москве

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД, ДТП произошло на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзная. На место аварии приехало несколько машин скорой помощи, а также прилетел вертолет, чтобы забрать одного из пострадавших.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Происшествия ЧП ДТП Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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