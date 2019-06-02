Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром

Взрослый и два ребенка пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме Мурома, сообщили в управлении СКР по Владимирской области.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 9.32. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Ударной волной вышибло стекла с первого по четвертый этаж, обрушений нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На кухне квартиры, где произошел взрыв, начался пожар. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание за 13 минут, из подъезда эвакуировали 20 человек.

- Находившийся в квартире 25-летний мужчина госпитализирован с ожогами 50 процентов тела. На шестилетнюю девочку в соседней квартире упала игрушка, причинив ушиб. Трехлетняя девочка в другой квартире сильно испугалась. Дети помещены в больницу под присмотр врачей, - рассказала представитель управления СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Следователи начали проверку обстоятельств ЧП, городские власти разместили жителей пострадавшего подъезда в гостинице.