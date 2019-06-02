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02.06.2019 19:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром

Текст: Антон Валагин (Владимир)
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Взрослый и два ребенка пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме Мурома, сообщили в управлении СКР по Владимирской области.

Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 9.32. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Ударной волной вышибло стекла с первого по четвертый этаж, обрушений нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На кухне квартиры, где произошел взрыв, начался пожар. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание за 13 минут, из подъезда эвакуировали 20 человек.

- Находившийся в квартире 25-летний мужчина госпитализирован с ожогами 50 процентов тела. На шестилетнюю девочку в соседней квартире упала игрушка, причинив ушиб. Трехлетняя девочка в другой квартире сильно испугалась. Дети помещены в больницу под присмотр врачей, - рассказала представитель управления СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Следователи начали проверку обстоятельств ЧП, городские власти разместили жителей пострадавшего подъезда в гостинице.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Взрывы газа в домах
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