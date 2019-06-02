Новости

Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром 19:21
Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане 19:00
Болгары дополнили парижский пейзаж кириллицей 18:44
Насколько надежна Mazda CX-5: двигатели SkyActiv и вопросы к электрике 18:17
Захарова прокомментировала попадание Познера в списки "Миротворца" 17:59
Классовую принадлежность назвали ключевым фактором успеха в жизни 17:55
Минобороны Испании грозит производителю бронемашин миллионным штрафом 17:53
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев 17:10
На Урале число жертв пожара в девятиэтажке выросло до пяти 17:07
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек 16:57
Более 40 процентов американцев высказались за импичмент Трампа 16:39
На Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и легковушками 16:37
На Кубани перевернулась автоцистерна с мазутом 16:17
Жители Дзержинска после взрывов на заводе вышли на субботник 16:10
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек 16:05
Chery Tiggo 7: китайский конкурент Hyundai Creta за 1,4 млн рублей 16:05
В Нижегородской области задержан подозреваемый в гибели ребенка в ДТП 15:57
Гослитмузей разместился в отреставрированном здании начала XIX века 15:33
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова 15:25
Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в туалете ресторана 15:22
В Алжире отменили выборы президента 15:11
В Финляндии запретили продажу одного из видов шиповника 15:10
Познер назвал причину своего попадания в базу данных "Миротворец" 14:54
В ХМАО подростка задержали за поджог у военного памятника 14:45
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
02.06.2019 00:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Куры подвели

Следственный комитет насчитал экс-губернатору Ивановской области 700 миллионов рублей
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)
Следственный комитет в минувшие выходные объявил о задержании бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. СК заявил, что попросит суд избрать ему меру пресечения. Пока в этом деле два фигуранта, и следствие не исключает, что их может стать больше.
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков подозревается в хищении бюджетных средств. Фото: Видео ФСБ России Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков подозревается в хищении бюджетных средств. Фото: Видео ФСБ России
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков подозревается в хищении бюджетных средств. Фото: Видео ФСБ России

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о хищении из бюджета области очень больших денег.

Вот по подозрению в этом хищении "путем присвоения" и задержаны бывший губернатор Ивановской области, а ныне депутат Ивановской областной думы седьмого созыва Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Предприятие, о котором идет речь, сейчас проходит процедуру банкротства. Напомним, Коньков был назначен врио губернатора Ивановской области 16 октября 2013 года.

Фото: Pixabay
Новый закон усложнит чиновникам-коррупционерам жизнь

А 14 сентября 2014 года Коньков победил на губернаторских выборах. Ну а 10 октября 2017 года ушел с этого поста по собственному желанию.

Официально он в настоящий момент работает советником генерального директора АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания". А также является депутатом Ивановской областной думы седьмого созыва.

Петренко говорит, что, по версии следствия, Коньков, Гришин и другие, пока неустановленные граждане совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного, по подсчетам СКР, составила порядка 700 миллионов рублей.

Вместе с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России следователи СК России уже провели обыски и "иные следственные действия" в Москве, Иваново и Воронеже.

Следствие не говорит, что было изъято во время обысков, и не уточняет, где именно они прошли.

Как сообщила агентству ТАСС супруга Гришина Светлана, в субботу суд продлил задержание Гришина на 72 часа.

Гришин с 2014 по 2018 год был административным управляющим предприятия "Лиско-бройлер", расположенного в Лискинском районе Воронежской области, после его перевели в Ивановскую область, на предприятие "Ивановский бройлер". Об этом ТАСС сообщил административный управляющий предприятия "Лиско-бройлер" Александр Федяенов. Обыски в компании "Лиско-бройлер", по данным административного управляющего, не проводились.

Двое руководителей Росрезерва арестованы за мошенничество на 3 млрд

"Ивановский бройлер" является крупнейшим агропромышленным предприятием Ивановской области, но в 2015 году предприятие было признано банкротом в связи с задолженностью, образовавшейся после удорожания кормов и роста тарифов на энергоресурсы. Имущество предприятия было передано в аренду московской компании "Продмит", которая в дальнейшем планировала приобрести птицефабрику. Все работники были переведены в ивановский филиал компании с сохранением тех же условий труда. По итогам 2018 года областной департамент сельского хозяйства и продовольствия отмечал восстановление объемов производства мяса птицы на предприятии. В первом квартале 2019 года планировалось увеличение объемов выпуска готовой продукции, а также запуск работы комбикормового завода после модернизации.

Как сообщает ТАСС, "Единая Россия" приостановит членство в партии экс-главы Ивановской области из-за дела о хищениях.

"В случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии "Единая Россия", согласно уставу, на ближайшем заседании президиума регионального политсовета партии будет решаться вопрос о приостановлении членства в партии Павла Алексеевича Конькова на период проведения следствия", - говорится в сообщении на официальном сайте партии регионального отделения "Единой России".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
Более 40 процентов американцев высказались за импичмент Трампа
Познер назвал причину своего попадания в базу данных "Миротворец"
Поздняков: Позиция МОК - российская команда примет участие в Играх в Токио