Следственный комитет в минувшие выходные объявил о задержании бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. СК заявил, что попросит суд избрать ему меру пресечения. Пока в этом деле два фигуранта, и следствие не исключает, что их может стать больше.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о хищении из бюджета области очень больших денег.

Вот по подозрению в этом хищении "путем присвоения" и задержаны бывший губернатор Ивановской области, а ныне депутат Ивановской областной думы седьмого созыва Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Предприятие, о котором идет речь, сейчас проходит процедуру банкротства. Напомним, Коньков был назначен врио губернатора Ивановской области 16 октября 2013 года.

А 14 сентября 2014 года Коньков победил на губернаторских выборах. Ну а 10 октября 2017 года ушел с этого поста по собственному желанию.

Официально он в настоящий момент работает советником генерального директора АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания". А также является депутатом Ивановской областной думы седьмого созыва.

Петренко говорит, что, по версии следствия, Коньков, Гришин и другие, пока неустановленные граждане совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного, по подсчетам СКР, составила порядка 700 миллионов рублей.

Вместе с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России следователи СК России уже провели обыски и "иные следственные действия" в Москве, Иваново и Воронеже.

Следствие не говорит, что было изъято во время обысков, и не уточняет, где именно они прошли.

Как сообщила агентству ТАСС супруга Гришина Светлана, в субботу суд продлил задержание Гришина на 72 часа.

Гришин с 2014 по 2018 год был административным управляющим предприятия "Лиско-бройлер", расположенного в Лискинском районе Воронежской области, после его перевели в Ивановскую область, на предприятие "Ивановский бройлер". Об этом ТАСС сообщил административный управляющий предприятия "Лиско-бройлер" Александр Федяенов. Обыски в компании "Лиско-бройлер", по данным административного управляющего, не проводились.

"Ивановский бройлер" является крупнейшим агропромышленным предприятием Ивановской области, но в 2015 году предприятие было признано банкротом в связи с задолженностью, образовавшейся после удорожания кормов и роста тарифов на энергоресурсы. Имущество предприятия было передано в аренду московской компании "Продмит", которая в дальнейшем планировала приобрести птицефабрику. Все работники были переведены в ивановский филиал компании с сохранением тех же условий труда. По итогам 2018 года областной департамент сельского хозяйства и продовольствия отмечал восстановление объемов производства мяса птицы на предприятии. В первом квартале 2019 года планировалось увеличение объемов выпуска готовой продукции, а также запуск работы комбикормового завода после модернизации.

Как сообщает ТАСС, "Единая Россия" приостановит членство в партии экс-главы Ивановской области из-за дела о хищениях.

"В случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии "Единая Россия", согласно уставу, на ближайшем заседании президиума регионального политсовета партии будет решаться вопрос о приостановлении членства в партии Павла Алексеевича Конькова на период проведения следствия", - говорится в сообщении на официальном сайте партии регионального отделения "Единой России".