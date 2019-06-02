Мединский объяснил, почему в историческом кино допустимы гиперболы

Парни в белых мундирах по команде дирижера вскинули трубы - и заиграли "День Победы", а потом пошли марши, вальсы… После этой живой музыки, исполненной духовым оркестром Первого музыкального кадетского корпуса им. А. В. Александрова Московского государственного института культуры, в шатре "История Отечества" и появился министр.

Глава Министерства культуры Владимир Мединский также является председателем Российского военно-исторического общества, выступившего на книжном фестивале "Красная площадь" соорганизатором работы площадки "История Отечества". Но разговор министр повел не о книгах, а о кино.

"Книга и кино неразрывны, а в основе качественного исторического кино, как правило, лежит хорошая книга", - объяснил министр собравшимся зрителям (или читателям?).

Историческое кино - работа трудоемкая, требующая творческих усилий не только от актеров и режиссеров, но и от ученых, инженеров, художников по костюмам и, конечно, от авторов-сценаристов. Потому и снимать его гораздо тяжелее, чем артхаус, говорил министр. И творческие усилия отечественных производителей отечественного кино в последние годы не проходят даром.

В топ-10 самых кассовых российских фильмов за последние 9 лет лидируют фильмы на исторические темы - и по количеству зрителей, и по сборам. На такое кино зритель стал ходить в два раза чаще, чем несколько лет назад, почти треть российской зрительской аудитории смотрит историческое кино.

- Поддержка российского исторического кино - в числе главных социальных функций Министерства культуры, - говорил министр. - Мы так и просвещаем людей, и пропагандируем отечественную историю. И оказывается, что людям, судя, в том числе, и по сборам, история Евпатия Коловрата не менее интересна, чем история успехов наших спортсменов и история панфиловцев, и история жизни святителя Руси князя Владимира.

- А знаете ли вы, кем служил писатель Борис Васильев, автор повести "А зори здесь тихие"? - публика в шатре ответа на вопрос министра не знала. Оказывается, Васильев командовал женским батальоном. Основой же для книги - а вслед за ней и фильма - стала история, когда немецкий десант вышел в советский тыл со спецзаданием и лишь случайно наткнулся на отдаленную заставу с несколькими ранеными красноармейцами во главе со стариком-сержантом. Наши приняли бой, задержали немцев до подхода основных сил и уничтожили почти всех немецких суперсолдат. И, как и в книге, все, кроме старика-сержанта, погибли. Васильев вместо раненых бойцов написал про девушек - потому что, наверное, знал, как те воюют. Насколько важна историческая правда, насколько должны художественные произведения соответствовать исторической правде - на этой проблеме министр культуры остановился отдельно. По его мнению, тут не стоит перегибать палку - кино все-таки творческий продукт, а для решения творческих задач прибегнуть к гиперболам, переосмыслить историческую правду ради усиления художественного эффекта - возможно.

- Режиссер великой "Баллады о солдате" Григорий Чухрай воевал - и, думаю, хорошо знал, что в 1941 году погон на советской форме не было, - говорил Мединский. - Но фильм предназначался для показа на Западе, где советского солдата-освободителя помнили с погонами на плечах.

Эсэсовцы в экранизации романа Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны" изображены в черной форме - в то время как военнослужащие этих подразделений не носили ее с 1940 года.

- Но, согласитесь, так эффектнее, страшнее, - поделился впечатлениями министр культуры.

Разговор о соответствии художественного и реального продолжился в ответах Владимира Мединского на вопросы - после того, как министр рассказал о состоявшихся и грядущих премьерах российского исторического кино (речь шла о фильмах "Зоя", "Коридор бессмертия", "Союз спасения" и других). Отдельного разговора удостоился фильм "Братство" Павла Лунгина - Владимир Ростиславович не согласился с упреками в исторических неточностях и преувеличениях. Тем более что сюжет фильма основан на мемуарах генерал-полковника Николая Ковалева, бывшего руководителя ФСБ, участника афганской войны.