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02.06.2019 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять человек пострадали в крупном ДТП в Москве

Текст: Сергей Бабкин

В крупном ДТП на западе Москвы пострадали пять человек.

Фото: REUTERS/Carl Recine
Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Как сообщили в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, авария произошла на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, один из них врезался в автобус №840.

Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Двоих раненых из легковых авто, мужчину и женщину, в больницу доставили на санитарном вертолете.

Движение по проспекту в сторону центра затруднено. На месте работает автоинспекция.

 

 

 

 

 

 

 

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