Пять человек пострадали в крупном ДТП в Москве

В крупном ДТП на западе Москвы пострадали пять человек.

Как сообщили в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, авария произошла на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, один из них врезался в автобус №840.

Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Двоих раненых из легковых авто, мужчину и женщину, в больницу доставили на санитарном вертолете.

Движение по проспекту в сторону центра затруднено. На месте работает автоинспекция.