Платоновский фестиваль открылся в Воронеже "космическим" уличным шоу

Акробаты из Испании поразили воронежцев трюками в невесомости и приземлились на Адмиралтейскую площадь в межпланетном корабле. Компания Grupo Puja! показала шоу "Космос" в день открытия Платоновфеста. Международный арт-форум проходит в столице Черноземья в девятый раз, до 16 июня на нем выступят сотни артистов из 17 стран.

Эффектное уличное представление собрало на набережной водохранилища несколько тысяч человек. Испанцы в костюмах космонавтов с помощью огромного крана взмыли на высоту 12-этажного дома и под живую музыку принялись выделывать фигуры, от которых у зрителей захватывало дух. Кольца, цепочки, звезды, спираль ДНК, молекулы - постановщики стремились передать единство и борьбу двух природных начал, стихии и порядка. Недаром само название шоу в оригинале звучит как "хаосмос". Акробаты то срывались вниз, повисая на резиновых стропах, то набивались поплотнее в свой "космический" аппарат, осыпая публику звездной пылью. Вечер завершился салютом над гладью водохранилища.

Grupo Puja!, чьи постановки уже посмотрело более миллиона человек по всему миру, выступит в Воронеже еще раз 2 июня. Начало на Адмиралтейской площади в 21:30, вход свободный.

На фестивале уже заработали три выставки. Так, в музее имени Крамского можно увидеть живопись и графику "Круга художников" - объединения советских экспериментаторов конца 1920-х - из собрания Русского музея. Младшие современники Малевича и Петрова-Водкина, они пытались сконструировать "стиль эпохи", что во многом созвучно творческим экспериментам Андрея Платонова. Там же представлена фотографическая серия Мишеля Сима - портреты Пикассо, Шагала, Миро, Кокто и их коллег по цеху. Каждый запечатлен в собственной мастерской в окружении картин: Сима умел через обстановку раскрыть характеры друзей.

На Советской площади в дни фестиваля будет находиться инсталляция Артема Стефанова "Платонов смотрит на нас". Известная фотография писателя разложена на слои в духе digital art, детали изображения выполнены из фанеры и металла. Чтобы увидеть картинку цельной, нужно поискать правильную точку. Автор советует делать это с 12 до 15 часов, когда на конструкцию оптимальным образом падает свет. Кому-то в процессе поисков придется намокнуть под струями "сухого фонтана", но искусство требует жертв.

Публику Платоновского ждут спектакли Льва Додина и Роберта Стуруа, хореографические постановки Мурада Мерзуки и Орельена Бори, необычные проекты на стыке театра и кино ("Холодная кровь"), танца и технологий виртуальной реальности (VR_I), премьеры воронежских театров ("Кабала святош" и "Улитка на склоне"). Меломанов порадуют концерты известных зарубежных солистов, Иерусалимского квартета и опен-эйры с участием экзотичных музыкантов, работающих в направлении world music. На закрытии исполнят эпическое и редко звучащее произведение для солистов, хора и оркестра - "Песни Гурре" Арнольда Шенберга.

Справка "РГ"

Платоновский фестиваль проводится с 2011 года и входит в пятерку крупнейших международных форумов искусств в РФ. В программе - разнообразные спектакли, концерты, выставки, книжная ярмарка, встречи с литераторами и артистами. Всего мероприятий около сотни, часть из них связана с творчеством Андрея Платонова - выдающегося русского писателя ХХ века, который родился в Воронеже. Число зрителей в прошлом году превысило 100 тысяч. Участники 2019 года - а их ожидается более тысячи - съедутся из 17 стран, от Беларуси и Грузии до ЮАР и Кабо-Верде. Материалы о самых ярких событиях Платоновского фестиваля - в сюжете "РГ".