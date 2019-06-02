Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки троих тонущих

Первый день лета сподвигнул многих жителей Москвы на купание в реке, к чему готовы оказались далеко не все. Спасателям трижды пришлось выезжать на срочные вызовы и извлекать из воды тонущих отдыхающих, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ города..

Зачастую "пловцы" пребывали в состоянии сильнейшего опьянения.

Первый вызов был получен у Пречистенской набережной, второй - у станции "Крымский мост", а третий - у станции "Карамышево". Один из спасенных отдыхающих, активно мешавший судоходству на Москве-реке, был передан сотрудникам полиции.