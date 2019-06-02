На Книжном фестивале "Красная площадь" возможно все! Особенно в Международный день защиты детей. Даже самые ответственные руководители надели летние легкие шляпы и превратились в добрых мороженщиков.

Кто-то, возможно, спросит: а как же их государственные заботы - оставили ради такой безделицы? А не спешите. Это, между прочим, если вдуматься - и есть самое значительное и размороженное государственное (!) дело: о наших детях думать. О нашем общем будущем, то есть. Когда еще мечтать и наслаждаться сладкой жизнью, если не в детстве?!

Мальчишек и девчонок угощали вице-премьер правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, советник президента по культуре (он же председатель оргкомитета книжного фестиваля) Владимир Толстой, руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев и председатель наблюдательного совета Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.