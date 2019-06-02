В Москве будут проводить уроки борьбы с депрессией

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского впервые провели "День психологического просвещения". Психологи и психиатры рассказали москвичам о эффективных способах борьбы с депрессией и провели практическое занятие по снятию стресса.

"Москва - это огромный мегаполис, жить в котором не просто. Трудности в общении, огромное количество людей, транспорт, стрессы - все это многих людей выводит из зоны психологического комфорта, и им тяжело самостоятельно выйти из этого состояния", - рассказал "Р Г" директор НИИ им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, помощь специалистов требуется не только тем, у кого есть суицидальные наклонности и зависимости (например, наркотическая), но и людям с депрессивными расстройствами, которые как раз обостряются в межсезонье - весной и осенью. "Приток таких пациентов в это время увеличивается примерно на 50%", - отметил Петриков.

"Чтобы справиться со стрессом, людям иногда просто нужно ненадолго расслабиться. Один из проверенных способов - это нервно-мышечная релаксация по методике Джекобсона", - рассказала медицинский психолог института им. Склифосовского Анастасия Рахманина.

"Дни психологического просвещения" будут проводить регулярно, а скоро занятия начнут транслировать в формате видеоуроков.