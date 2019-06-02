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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видимая "скорая"

Жителей Подмосковья предупредят о приезде врачей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 118(7876)
СМС-оповещения о том, когда приедет машина "скорой помощи", начали рассылать жителям Подмосковья. С 1 июня региональная система вызова экстренных служб "112" пополнилась новой функцией - теперь за тем, как едут врачи, можно наблюдать с момента их вызова.
В Подмосковье проверят сообщения об утечке данных пациентов "Скорой помощи"

"Было очень много вопросов у жителей: где "скорая", почему она долго едет? Мы создали новый сервис, который позволяет на них ответить. Теперь все, кто вызвал "скорую помощь", получают полное информирование - когда выехала машина, сколько времени ей нужно, чтобы добраться до места вызова, и сам факт прибытия тоже фиксируется. А с помощью мобильного приложения "112" можно видеть и фактическое движение автомобиля", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, присутствовавший на презентации нового сервиса.

В регионе более 700 карет скорой помощи, этого достаточно, чтобы соблюдать нормативы доезда. Но "скорая" может попасть в пробку или простоять на закрытом железнодорожном переезде. Приложение, на котором можно видеть, где застряла машина с красным крестом, придется по вкусу всем нетерпеливым абонентам.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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