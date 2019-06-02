Механизм электронных виз расширен на аэропорты Забайкалья и Бурятии

Визы для иностранных туристов в электронном формате начали принимать в аэропорту Читы. Таким образом, механизм электронных виз, действующий на Дальнем Востоке с августа 2017 года, расширен на международные аэропорты Забайкальского края и Бурятии. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

"Два аэропорта получили возможность принимать туристов по электронной визе. Это аэропорт города Улан-Удэ и аэропорт города Чита. После того, как такой механизм был введен в международных аэропортах Дальнего Востока, в округе увеличился туристический поток. Поэтому ожидаем, что в Бурятии и Забайкалье также произойдет рост иностранных туристов", - приводит пресс-служба правительства округа слова министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Предполагается, что иностранный турпоток из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Забайкальский край может увеличиться на пять тысяч человек в год. Для посещения Забайкальского края электронную визу смогут получить граждане 18 стран.