Трое детей и их бабушка погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Во время пожара в дачном садовом некоммерческом товариществе "Дальневосточник" в районе села Смирновка Хабаровского района из семи находившихся в доме человек погибли дети семи, трех и почти двух лет и бабушка. Спаслись десятилетняя девочка и получившие ожоги рук мужчина 1695-го и женщина 1973 года рождения. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Сообщение о пожаре в садовом товариществе поступило ночью с 1 на 2 июня. Приехавшие из до ближайшей пожарной части, которая находится в более чем 20 километрах от места ЧП, установили, что горит деревянный одноэтажный дачный дом.

Подразделения приступили к тушению пожара, звено газодымозащитной службы проводило проверку внутренних помещений и поиск людей.

Полностью пожар был ликвидирован 03.30 утра. В его ликвидации пожара было задействовано 11 человек и 3 единицы техники.

В настоящее время причины возгорания и все обстоятельства происшествия устанавливаются. С родственниками и пострадавшими работу ведут психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.