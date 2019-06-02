В городе Дзержинске Нижегородской области на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл", занимающемся разработкой и производством взрывчатых веществ, произошли два мощных взрыва. Жертв удалось избежать лишь чудом, пострадали почти 90 человек. При этом подобные ЧП в городе химиков случаются регулярно, и пока не заметно, чтобы ответственные за безопасность лица извлекли из этих трагедий какие-то уроки.

Первый взрыв на "Кристалле" произошел в субботу в 11.53 на складе готовой продукции, спустя некоторое время прогремел второй. Этому предшествовало возгорание, людей из здания успели вывести. Мощную ударную волну ощутили жители Дзержинска и окрестных поселков, в небо поднялся столб дыма высотой несколько сотен метров. По последним данным, всего в результате ЧП в больницы обратились или были доставлены на "скорой" 89 человек, половина - это сотрудники завода. Шестнадцать пострадавших находятся на стационарном лечении, состояние одной пациентки оценивается как тяжелое.

Сразу после взрывов в Дзержинске и окрестностях ввели режим ЧС, эвакуировать население не потребовалось.

- Управление пожарной охраны завода сработало оперативно, вскоре на место прибыли сотрудники МЧС и других экстренных служб. Всего задействовано более 300 человек, открытого горения уже нет, только тление, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков спустя несколько часов после трагедии.

Спасатели вели постоянное наблюдение за территорией, чтобы вовремя обнаружить новые очаги возгорания, но их не возникло.

Сам завод отделен от города промзоной и лесополосой в несколько километров, но даже при таком расстоянии во многих зданиях ударной волной побило окна, в офисах обрушились подвесные потолки, у некоторых складских помещений - крыши.

Дзержинцы в беседе с корреспондентом "РГ" отмечали, что хотя ЧП подобного рода в городе случались и раньше (вокруг много оборонных заводов), взрыва такой силы они не помнят.

- Трясло сильно, всякая мелочовка с полок попадала, люстры шатались, у нас стекла, к счастью, не разбило. Но было действительно страшно, - рассказал Михаил Краснов.

Это не первое ЧП на "Кристалле" - всего два месяца назад случился взрыв в цехе по производству взрывчатки,здание было полностью разрушено. Причиной также назвали нарушение техники безопасности

Система оповещения ГО и ЧС заработала лишь через час после взрывов, трескучий голос из динамиков успокаивал: угрозы населению города нет. Но, как это часто бывает в подобных случаях, соцсети наполнились слухами о "реальном" количестве жертв. Где-то это были досужие домыслы, а где-то и самые натуральные провокации. К вечеру они материализовались - стали массово поступать сообщения о минировании зданий в Дзержинске и Нижнем Новгороде, эвакуация прошла в 20 объектах. Паники удалось избежать, хотя нервозность ощущалась.

Практически сразу в городе начались восстановительные работы, помогать вызвались волонтеры. В первую очередь занимались поврежденными школами и детсадами (а таковых насчитали 87). К слову, в результате ЧП дети не пострадали, по крайней мере на момент сдачи номера информации об этом не было. К счастью, взрывы прогремели в выходной, многие были на дачах. Уже известно, что в четырех поврежденных школах, где на 3 июня запланировано проведение ЕГЭ, экзамен состоится.

Власти области и города постарались максимально оперативно решить насущные вопросы. Попавшие в больницу люди получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей, выплаты обещают произвести уже 3 июня.

- Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены, - заверил губернатор Глеб Никитин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". На каком этапе производственной цепочки произошел сбой, пока неясно. При этом на "Кристалле" это ЧП далеко не первое - всего два месяца назад, к примеру, случился взрыв в цехе по производству взрывчатки, здание было полностью разрушено. Причиной также назвали нарушение техники безопасности. Примечательно, что накануне этого взрыва гендиректор завода "Кристалл" был отстранен от должности за постоянное нарушение норм безопасности. Как говорят в пресс-службе предприятия, решение приняла комиссия, расследовавшая апрельское ЧП.

31 августа прошлого года трагедия произошла на соседнем предприятии - в цехе ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" взорвалась противопехотная мина, погибли шесть человек.

Очевидно, что на некоторых предприятиях ОПК есть серьезные организационные проблемы, которые не решаются годами, и цена такого отношения к делу - человеческие жизни.

Кстати

По всем вопросам, связанным с происшествием на заводе "Кристалл", жители могут обращаться на телефон единой "горячей линии" - (8313) 39-09-00.

Отдельный call-центр открыт для предпринимателей, чьи коммерческие объекты пострадали во время ЧП: (8313) 27-98-24, 27-98-71.