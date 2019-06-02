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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)
Фото: bashinform.ru Фото: bashinform.ru
Фото: bashinform.ru

В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев. 25 мая ему исполнилось 60 лет, сообщила "РГ" руководитель пресс-службы театра Лариса Сакаева.

Выпускник Уфимского государственнного института искусств 1981 года по специальности "Режиссер драматического театра" и ГИТИСа имени Луначарского по специальности "Режиссура музыкальног отеатра" (1988 год), он запомнился зрителям многими работами.

В Башгостеатре оперы и балета в 1988 он поставил оперу "Салават Юлаев". В 1993 году публика увидела "Севильского цирюльника" Россини. Также среди работ Галеева - "Пиковая дама" Чайковского, "В ночь лунного затмения", "Memento", "Наки" Низаметдинова и многие другие постановки.

Помимо работы в Башкирском театре оперы и балета, Рустэм Галеев ставил спектакли в Душанбе, Ставрополе, Нижнем Новгороде, преподавал актерское мастерство на кафедре сольного пения УГИИ имени З. Имагилова, публиковался в разных изданиях республики.

Прощание с режиссером состоится 4 июня, уточнили в пресс-службе театра.

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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