В Казани открылся фестиваль тюркских народов "Науруз"

Открылся "Науруз" комедией Таджикского национального театра имени Камола Худжанди "Летающий лекарь". В основе - одноименная пьеса Мольера. Поначалу узнать в спектакле произведение французского классика непросто. Действие разворачивается в реалиях Средней Азии, и играют актеры в традициях восточного площадного театра. На протяжении всей постановки на сцене звучит бубен (дойра). Но даже в таком экзотическом преломлении Мольер остается Мольером. Более того комедия XVII века поднимает проблемы актуальные для современного таджикского общества.
"В спектакле отец собирается отдать замуж юную дочку за богатого старика без ее согласия, - рассказывает главный режиссер Сухроб Шехов, - У нас это происходит и сейчас. Родители часто принимают решение о браке за детей и разрушают их судьбу".
Хакасский национальный драматический театр имени Топанова привез на фестиваль свою интерпретацию повести Хемингуэя "Старик и море". А Жамбылский областной казахский драматический театр представил национальный эпос в чистом виде - поэтическую легенду "Кыз Жибек" ("Девушка-Шелк"). Это история любви воина Толегена и красавицы Жибек. В Казани казахский театр пошел на смелый эксперимент - сыграл спектакль на улице да к тому же ночью. Место выбрал живописное: берег озера Кабан - лучше декораций и не придумаешь.
Все спектакли на фестивале играются на национальных языках, однако никаких барьеров между зрителем и актерами не возникает. Можно воспользоваться синхронным переводом на русский, надев наушники. А для тех, кто владеет татарским, не составляет труда понять почти любой другой тюркский язык.