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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под звуки дойры

В Казани открылся фестиваль тюркских народов "Науруз"
Текст: Олег Корякин ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)
Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала собрал на своей площадке коллег со всего тюркского мира. Это около тысячи человек из 29 театров Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. Программа фестиваля пестра как восточный ковер. Здесь и народный эпос, и спектакли, поставленные по мировой классике, и современная драматургия.

Открылся "Науруз" комедией Таджикского национального театра имени Камола Худжанди "Летающий лекарь". В основе - одноименная пьеса Мольера. Поначалу узнать в спектакле произведение французского классика непросто. Действие разворачивается в реалиях Средней Азии, и играют актеры в традициях восточного площадного театра. На протяжении всей постановки на сцене звучит бубен (дойра). Но даже в таком экзотическом преломлении Мольер остается Мольером. Более того комедия XVII века поднимает проблемы актуальные для современного таджикского общества.

Программа пестра как восточный ковер. Здесь и народный эпос, и классические спектакли
Фото: Андрей Парфенов
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"В спектакле отец собирается отдать замуж юную дочку за богатого старика без ее согласия, - рассказывает главный режиссер Сухроб Шехов, - У нас это происходит и сейчас. Родители часто принимают решение о браке за детей и разрушают их судьбу".

Хакасский национальный драматический театр имени Топанова привез на фестиваль свою интерпретацию повести Хемингуэя "Старик и море". А Жамбылский областной казахский драматический театр представил национальный эпос в чистом виде - поэтическую легенду "Кыз Жибек" ("Девушка-Шелк"). Это история любви воина Толегена и красавицы Жибек. В Казани казахский театр пошел на смелый эксперимент - сыграл спектакль на улице да к тому же ночью. Место выбрал живописное: берег озера Кабан - лучше декораций и не придумаешь.

Все спектакли на фестивале играются на национальных языках, однако никаких барьеров между зрителем и актерами не возникает. Можно воспользоваться синхронным переводом на русский, надев наушники. А для тех, кто владеет татарским, не составляет труда понять почти любой другой тюркский язык.

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