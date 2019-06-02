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02.06.2019 19:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане

Текст: Анна Юркова

Знаменитый сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица в 2020 году представит новую кинокартину, повествующую о жизни монгольского хана. Лента основана на повести Чингиза Айтматова "Белое облако Чингисхана". Об этом Кустурица рассказал в воскресенье в ходе интервью на кинофестивале "Герой и время" в Железноводске.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Кустурица презентует новую книгу на фестивале в Железноводске

"У меня сейчас идея - снять фильм о Чингисхане. Грандиозная картина о том, каким был человек, которого не любили здесь и на западе, фильм будет готов в следующем году", - цитирует слова кинорежиссера ТАСС.

Съемки пройдут в том числе и на территории России.

Помимо этого, на кинофестивале "Герой и время" режиссер презентовал свою новую книгу под названием "Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra", посвященную 20-летию музыкальной группы. В книге можно найти автобиографию режиссера, историю создания и творческий путь коллектива, а также множество иллюстраций.

Эмир Кустурица известен массовой публике по таким картинам, как "Черная кошка, белый кот", "Время цыган", "Завет". Режиссерской деятельностью он занимается более сорока лет, в копилке его наград - две "Золотых пальмовых ветви" Каннского кинофестиваля.

Справка "РГ"

С 25 мая по 2 июня в Железноводске на Ставрополье проходил международный кинофестиваль "Герой и время". На конкурсе представили 12 игровых и 12 документальных фильмов, которые поборолись в разных номинациях. В открытии фестивального показа приняли участие режиссер Владимир Меньшов, актеры Сергей Безруков, Лидия Федосеева-Шукшина, Евгений Дятлов и другие деятели искусства и культуры.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Персона: Эмир Кустурица
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