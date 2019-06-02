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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: в Дагестане автомобиль протаранил пассажирский автобус

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане сотрудники полиции изучают обстоятельства столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2112 и пассажирского автобуса. В результате ДТП погибли два человека и пять получили травмы.

В Домбае турист погиб после падения с канатной дороги

Как сообщает пресс-служба МВД региона, смертельная авария произошла на 217-м километре автодороги "Астрахань- Махачкала". 32-летний водитель из поселка Белиджи Дербентского района выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Удар был такой силы, что водитель легковой машины погиб на месте.

Спасатели госпитализировали также водителя автобуса, но не смотря на усилия медиков мужчина скончался. Еще пять человек госпитализированы в больницу поселка Кочубей.

По предварительным данным, причиной аварии стало не соблюдение скоростного режима водителем ВАЗ-2112.

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