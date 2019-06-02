Команда Московского зоопарка выиграла соревнования среди детей на пони

В Ленинградской области закончилось Лично-командное Первенство России по конкуру (преодоление препятствий) на пони и лошадях пони-класса среди детей до 16 лет. Впервые в России на соревнованиях такого уровня была составлен "маршрут" с препятствиями высотой 115 см. Победила самая титулованная российская пони-конкуристка 12-летняя воспитанница пони-клуба Московского зоопарка Мария Куприянова на мерине Уранос литовской породы Жемайтукас. Отрыв чемпионки от 2 места, завоеванного Кириллом Муравейчиком из Московской области на кобыле Звезда Нарнии, составил 17 секунд. Бронзу получила Мария Масленникова на Агате.

Эти же три всадника, выступавшие накануне в составе сборной команды Центрального Федерального округа, выиграли и командные соревнования, получив золотые медали Первенства России, вице-чемпионами стали спортсмены из Санкт-Петербурга. Закономерно, что медали в Абсолютном зачете Первенства страны поделили между собой те же герои российского пони-спорта под руководством выдающегося тренера по пони-спорту из Московского зоопарка Ольги Ефимовой.

Мохноногие лошадки, катающие детей в зоопарке. Вот - образ пони, известный каждому с детства. Тем не менее, пони-спорт - самостоятельная и важная часть конного спорта. Как и другие виды спорта, пони-спорт делится на любительский и профессиональный - спорт "высших достижений". А также на "конкур" (преодоление препятствий) и "выездку" (манежную езду). Первенство России по манежной езде на пони состоится через неделю в Северной столице.

В календаре Международной Федерации конного спорта множество соревнований для пони и лошадей пони-класса по всем миру: от клубных до профессиональных международных, сопряженных с этапами главного приза конного спорта - Кубка мира. В подавляющем большинстве это соревнования по конкуру. Проводятся и чемпионаты континентов для лошадок ростом от 110 до 150 см. Высоты препятствий, которые всадник преодолевает одно за другим в течение заезда, длящегося в течение одной-полутора минут в профессиональном спорте, варьируются от 100 до 135 см. В любительском - начиная с 20 см. Ребенок-конкурист, включенный в международный рейтинг "профессионалов", должен обладать фантастической координацией с лошадью. Для подготовки маленькому спортсмену требуется не меньше тренировок, чем в фигурном катании. И, конечно, нужна дорогая лошадь.

Для участия в соревнованиях на предельных высотах нужна рослая "прыгучая" лошадь, укладывающаяся в стандарты "пони-класса". В России таких пока нет. Мало их и по всему миру. Поэтому соревнования на рекордных высотах пока у нас не проводятся.

Например, самая титулованная пони-всадница России - 12-летняя Мария Куприянова, выигравшая 25 мая 2019 года финал "Пони-форма" - крупнейшего российского пони-турнира с отборочными этапами по всей стране, а до этого многочисленные международные соревнования и коммерческие турниры, выступает на лошади ниже 140 см, которая просто не способна прыгнуть выше 120 см. Маша и ее пони Уранас, как и год назад, будут выступать в конной программе Фестиваля "Спасская башня" под номером 1.

С недостатком классных лошадей сталкиваются и российские спортсмены-конкуристы из "большого" конного спорта, но в пони-спорте эта проблема особенно остра. Лучшего на сегодня российского спортивного пони по кличке Агат тренер пони-клуба Московского зоопарка Ольга Ефимова выкупила за "наличные" из "покатушек" деток. Он "работал" около соседнего цирка. Порода чемпиона неизвестна. Лошади, тысячами занятые в этой индустрии, содержатся в ужасающих условиях, в соседних гаражах, и списываются осенью на мясо.

Вторая в нашем рейтинге - кобыла Звезда Нарнии - была к моменту покупки уже списана с такой работы на бойню и выкуплена по цене шкуры, а теперь занимает призовые места. Только Мария Куприянова выступает на коне Уранас известной породы "Жумайтукас", которая культивируется только в Литве.