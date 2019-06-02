По петербургскому ЗСД промчались 10 тысяч бегунов и велосипедистов

Около двух тысяч бегунов и 8100 велосипедистов приняли участие в ЗСД-фесте, который прошел в Санкт-Петербурге в первый день лета.

Фестиваль - уникальная возможность попасть на Западный скоростной диаметр не на автомобиле. Специально для участников забега и заезда скоростную трассу от Богатырского проспекта до съезда на набережную реки Екатерингофки перекрыли на несколько часов. Это самый живописный отрезок ЗСД - дорога с двумя вантовыми мостами проходит над заливом, с видом на Зенит-арену и башню Охта-центра. Перепад высот - от 11 до 53 метров над уровнем моря.

Бегуны преодолевали дистанцию в 10,5 километра или полумарафонскую - 21,1 километра. Велосипедисты ехали 20 километров. Принять участие в забеге или заезде мог каждый желающий. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте и получить номер.

На старт вышли не только петербуржцы, но и любители здорового образа жизни из Москвы, Мурманска, Казани, Липецка, Саратова, Новосибирска, Сургута, Владивостока, Вены.

Первые места в беге на 10,5 километра в мужском и женском зачетах заняли Денис Васильев (32 минуты 49 секунд) и Вероника Алексахина (40 минут 12 секунд). На дистанции 21 километр - Евгений Сталяров (1 час 12 минут 18 секунд) и Евгения Тынчерова (1 час 25 минут 16 секунд).

Среди велосипедистов победителей не определяли - они ехали не на скорость, а для удовольствия. Но абсолютно каждый участник забега и заезда получил памятную медаль.

Организаторы ЗСД-феста не исключают того, что в следующем году для бегунов в армках фестиваля откроют полноценную марафонскую дистанцию.