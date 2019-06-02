В Архангельске будут проводить нобелевские эксперименты

В Архангельске в Северном (Арктическом) федеральном университете открылся Дом физики. В новую структуру вошли восемь лабораторий, в числе которых - офис научно-образовательного центра "Российская Арктика", а также аудитория имени нобелевского лауреата Жореса Алферова. Именно в ней студенты будут проводить нобелевские эксперименты: так принято называть опыты, которые подтверждают отмеченные Нобелевскими премиями открытия.

По словам ректора САФУ Елены Кудряшовой, в планах - эксперимент по разработке полупроводниковых гетероструктур и созданию быстрых опто- и микроэлектронных компонентов Жореса Алферова. "Эксперимент в рамках этой линейки будет проведен впервые в мире",- отметил проректор по научно-инновационному развитию Марат Есеев.

Дом физики приглашает и талантливых школьников Поморья. Вместо обычных коридоров их будут встречать аллея Эйнштейна, улица Ньютона и Квантовый переход. А в исторической экспозиции - приборы времен изобретателя русского телевидения Бориса Розинга, работавшего здесь в 30-х годах прошлого века во время ссылки.

Создание Дома физики - это еще один аргумент в пользу открытия в Архангельске федерального научно-образовательного центра, призванного заняться разработкой новых материалов и технологий для Арктики, среди которых, к примеру, средства связи и новые типы двигателей для высоких широт. Заявка Архангельска на создание НОЦ стала одной из тем заседания попечительского совета САФУ, которое в этот же день провел его глава - председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Напомним, что сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня планируется создать в России к 2024 году.

- Университет должен стать центром инновационного развития и от него многое зависит в судьбе и, в конечном счете, в уровне жизни северян, - сказал Алексей Кудрин. По его словам, и ресурсы, и потенциал для этого есть, надо только умело ими распорядиться.

А заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников подчеркнул, что участие в борьбе за создание НОЦ - большой вызов для всей области, но у Архангельска стартовые условия хорошие.

- Министерство образования РФ главной задачей этих центров видит необходимость связать страну цепочкой инновационных кластеров. Последние 15-20 лет высокотехнологичная индустрия развивается очень быстро, и в этом смысле Архангельская область - хороший пример того, как за довольно короткое время сразу несколько наукоемких отраслей показали прогресс, - заявил ТРубников.

Тем временем новые материалы и технологии для Арктики в Архангельской области уже проектируются: так, в Доме физики доктор наук Дмитрий Макаров рассказал журналистам о разработке специальных составов, которые можно использовать против обледенения и коррозии морских судов.