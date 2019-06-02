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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Всей семьей на юг

В Петербурге многодетным семьям вручили ключи от микроавтобусов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 118(7876)
В Петербурге в Световом зале Смольного 15 многодетных семей получили ключи от микроавтобусов. Теперь родители с детьми смогут все вместе ездить на дачу, в магазин за покупками или даже предпринять совместное путешествие на юг.
Александр Беглов признался, что вопросы, с которыми сталкиваются многодетные, ему хорошо знакомы, ведь и сам он был восьмым ребенком в семье. Фото: Сергей Михеев/РГ Александр Беглов признался, что вопросы, с которыми сталкиваются многодетные, ему хорошо знакомы, ведь и сам он был восьмым ребенком в семье. Фото: Сергей Михеев/РГ
Александр Беглов признался, что вопросы, с которыми сталкиваются многодетные, ему хорошо знакомы, ведь и сам он был восьмым ребенком в семье. Фото: Сергей Михеев/РГ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что обычно ключи от микроавтобусов петербургским семьям вручают осенью, но в этот раз дату решили сдвинуть на начало июня, как раз с тем прицелом, чтобы на новой машине можно было отправиться на отдых.

Александр Беглов признался, что вопросы, с которыми сталкиваются многодетные, ему хорошо знакомы, ведь и сам он был восьмым ребенком в семье.

- Мы будем продолжать поддерживать многодетные семьи, - подчеркнул врио губернатора.

Многодетных москвичей стало в два раза больше

В Петербурге действует городской Семейный кодекс. Согласно этому документу, право на получение микроавтобуса от города предоставляется семьям, где воспитывается семь и более детей.

В семье Симончук семеро детей. Лето они любят проводить на даче, но каждая поездка раньше превращалась в настоящий квест. Выехать за город все члены семьи одновременно не могли: приходилось либо делать несколько рейсов, либо просить о помощи родственников и друзей. С новым микроавтобусом семья будет добираться до дачи с комфортом.

- Это очень щедрый подарок, - говорят в семье Кустовых. Раньше, даже чтобы выехать в магазин, семье нужно было выезжать на двух машинах и просить кого-то, либо возить детей на метро.

В этот раз дату решили сдвинуть на начало июня, как раз с тем прицелом, чтобы на новой машине можно было отправиться на отдых

В пресс-службе Смольного отмечают, что сейчас в Петербурге проживает около 600 тысяч семей, из них 43254 семьи имеют статус многодетных.

Каждая четвертая петербургская семья получает от города социальную помощь, но в скором времени этот показатель увеличится. Дело в том, что в Петербурге собираются изменить критерии, по которым семьи относят к малообеспеченным. Сейчас таковыми считаются семьи, где на одного человека приходится сумма в полтора прожиточных минимума, это 16 тысяч 583 рубля. Планируется, что скоро право на льготы получат семьи с доходом менее 22 тысяч 111 рублей на человека.

Также в городе появится социальная услуга по присмотру за детьми. Претендовать на нее смогут женщины, родившие близнецов или усыновившие сразу двух и более детей.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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