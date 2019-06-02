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02.06.2019 17:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса. Первый камень в основание нового объекта заложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

На торжественной церемонии в честь начала строительства Александр Беглов отметил, что с каждым годом аэропорт Петербурга принимает все большее число самолетов. Так, пассажиропоток в Пулково за первые четыре месяца 2019-го года превысил пять миллионов человек, что на 13 процентов выше прошлогоднего показателя.

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Новый топливо-заправочный комплекс позволит обеспечить бесперебойную заправку воздушных судов. В рамках проекта будут построены склады для хранения топлива, современные топливопроводы, пункты налива авиатоплива, системы топливных гидрантов над перроном аэровокзала.

В администрации Петербурга отмечают, что создание нового топливо-заправочного комплекса в Пулково будет способствовать созданию конкурентной среды и сделает более эффективной деятельность авиаперевозчиков.

Современные стандарты для аэровокзалов предполагают, что в воздушных гаванях, которыми пользуется более одного миллиона человек ежегодно, должно быть минимум три топливо-заправочных комплекса. Сейчас в Пулково два таких объекта. В Смольном рассчитывают, что строительство третьего объекта станет импульсом к новому витку модернизации аэровокзала и превращению его в международный транзитный хаб.

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Инвестиционный проект по строительству в петербургском аэропорту топливо-заправочного комплекса имеет статус стратегического.

Выступавший на церемонии глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что в проект будет вложено порядка трех миллиардов рублей. Строительство комплекса обеспечит городу создание новых рабочих мест, а также дополнительные налоговые поступления.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Северо-Запад Компании Авиация Аэропорт Пулково СЗФО Санкт-Петербург
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