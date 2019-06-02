На Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и легковушками

В Ростовской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали восемь человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла в Аксайском районе, близ поселка "Красный колос". Сообщение о ДТП на трассе М-4 "Дон" поступило в полицию около 13:30.

- По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, пропускавшего людей на пешеходном переходе. После этого автобус по касательной допустил столкновение со стоящими автомобилями Kia Rio и грузовым Renault, - уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.