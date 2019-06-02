Фото: На Кубани росгвардейцы поборолись за краповый берет

В Лабинском районе Кубани на базе учебного центра горной подготовки специального назначения Южного округа Росгвардии военнослужащие прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета.

Проверить себя на прочность решились около 70 бойцов из Астраханской и Ростовской областей, Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии и Крыма. Корреспондент "РГ" вместе с участниками тоже прошел препятствия.

"Экзамены" начинаются рано утром. На линии старта к 10-километровому марш-броску готовятся два отряда.

- Лица крупным планом снимать нельзя и вам никто не назовет свое фамилию и должность, - предупреждает журналистов офицер.

Предварительный отбор кандидаты проходят в родных воинских частях, и его условия с каждым годом ужесточаются. Так, на отборочном этапе сдаются зачеты и нормативы по военной топографии, тактико-специальной подготовке, вождению различных видов военной техники, работе со специальными средствами связи и другим дисциплинам.

Кроме того, к испытаниям допускаются бойцы, прослужившие в спецназе не менее полугода, имеющие положительную характеристику от командования, сдавшие предметы по боевой подготовке на "хорошо", а специальную огневую, физическую и тактическую подготовку - только на "отлично".

- Сдавать "экзамен" на право ношения берета каждый боец принимает сам. За отказ военнослужащего никто не осудит. Первым делом проверяется физическая выносливость претендентов: кросс, подтягивание и тест 4 по 10, включающий в себя отжимание от пола, упор присев, упор лежа, упражнение на брюшной пресс, а главное - выпрыгивание из приседа. Здесь нужно устоять на ногах, приняв боевую стойку к рукопашному бою. Тест проводится не менее семи раз, - отмечают организаторы.

По признанию самих участников, самым сложным оказался 10-километровый марш-бросок. На пути всех поджидала водная преграда, огненно-штурмовая полоса с препятствиями: боем, стрельбой и взрывами, направленными на отсев психологически неустойчивых кандидатов. И все это происходит без передышки, с тяжелой амуницией весом более 15 килограммов, включая личное оружие. Несмотря на постоянные тренировки, не у всех хватает сил добраться до финиша: кого-то выматывает коварный подъем в гору, кого-то - жара и давящая на плечи намокшая экипировка.

После марш-броска вместо отдыха - штурм высотного здания с использованием альпинистского снаряжения. Вот боец скользит по веревке головой вниз с 10-метровой высоты, дает очередь в окно третьего этажа, а поравнявшись с первым, кидает в проем приготовленную гранату. Как только он оказывается на земле, то стремительно занимает оборону и отстегивается. На все это отводится 25 секунд.

Следующие действия переносятся на стрельбище, где кандидаты поражают из пистолета и автомата мишени, стоящие за "заложниками".

Пройдя дистанции с молодыми парнями, понимаешь, почему так автомат Калашникова в почете не только в армии, но и в спецподразделениях. Если пистолет можно спрятать в кобуру и хоть как-то уберечь от грязи, то автомат остается не защищенным.

- Теперь его отмывать нужно с помощью чистящих средств, - кидаю я шутливо одному из участников.

- Нет, только керхером, как машину в автомойке, - отвечает с улыбкой парень.

Затем кандидаты сдают акробатику: подъем разгибом из положения лежа на спине, удар ногами по силуэту с кувырком, сальто вперед с подкидного мостика. И опять упражнения выполняются одно за другим без остановки.

И, наконец, последний этап - поединок. Бой длится 12 минут со сменой четырех партнеров, два из которых обладатели краповых беретов. В схватке разрешается применять болевые приемы и бить ногами, важно выстоять и не попасть в нокаут. В итоге право на ношение почетного символа спецназа получают 28 бойцов.

- Я уже сдаю третий раз, и только сейчас получил право ношения крапового берета, - признается один из победителей Сергей из отряда ОМОН "Севастополь". - Самое сложное - это марш-бросок. Начинается он в гору, и пройти его трудно. Если преодолел этот участок, то остальное - дело тренировки и выносливости. Очень сильно от нагрузок сводит мышцы ног, потом их вообще перестаешь чувствовать. Самое обидное, когда "проваливаешься" на стрельбище, не сдаешь нормативы.

Средний возраст кандидатов составил 25 лет, встречаешь как рядовых, так и подполковников.

На торжественной церемонии председатель квалификационной комиссии полковник Петр Медведев поздравил с победой военнослужащих и вручил им краповые береты - символ чести, доблести и отваги спецназа.