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02.06.2019 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области, по уточненным данным, в ДТП с участием рейсового автобуса Ростов - Новочеркасск пострадали 15 человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Фото: Аркадий Будницкий
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- Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, от госпитализации они отказались. 11 человек доставлены в лечебные учреждения области: трое в БСМП Новочеркасска и восемь человек в ЦРБ Аксайского района. Трое из них - дети, - уточнили в ведомстве.

Всем пациентам проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. При необходимости в лечебные учреждения, где находятся пострадавшие в ДТП, готовы выехать областные специалисты.

Напомним, ДТП произошло в Аксайском районе, близ поселка "Красный колос". По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который на пешеходном переходе пропускал пешеходов. После этого автобус по касательной допустил столкновение со стоящими автомобилями Kia Rio и грузовым Renault.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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