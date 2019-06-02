В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

В Ростовской области, по уточненным данным, в ДТП с участием рейсового автобуса Ростов - Новочеркасск пострадали 15 человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

- Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, от госпитализации они отказались. 11 человек доставлены в лечебные учреждения области: трое в БСМП Новочеркасска и восемь человек в ЦРБ Аксайского района. Трое из них - дети, - уточнили в ведомстве.

Всем пациентам проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. При необходимости в лечебные учреждения, где находятся пострадавшие в ДТП, готовы выехать областные специалисты.

Напомним, ДТП произошло в Аксайском районе, близ поселка "Красный колос". По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который на пешеходном переходе пропускал пешеходов. После этого автобус по касательной допустил столкновение со стоящими автомобилями Kia Rio и грузовым Renault.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.