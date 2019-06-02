В Краснодаре из-за пожара в ТЦ эвакуировали 200 человек

В столице Кубани днем произошел пожар в торговом центре "Галактика", расположенном на улице Уральская. Персонал и посетители - всего около 200 человек - были оперативно эвакуированы из здания.

По сообщению ГУ МЧС по Краснодарскому краю, один человек пострадал.

- Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера краснодарского гарнизона в 11.26 - сработала автоматическая пожарная сигнализация, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На вызов незамедлительно выехали спасатели.

В 11.36 на место ЧП прибыли первые подразделения. Было установлено, что произошло возгорание старых вещей на площади пять квадратных метров. Огонь погасили до приезда спасателей сотрудники торгового центра. Угрозы жизни и здоровью людей нет.